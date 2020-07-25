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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gül kokusu kapladı Isparta'dan giden 21 ton gülsuyu ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin her yeri yıkandı

İHA

Isparta Belediyesi tarafından 'Ayasofya Gül Kokuyor' sloganıyla Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ne gönderilen 21 ton gülsuyu ile caminin halısından, mermerine, mimberinden, mihrabına kadar her yer yıkandı. Caminin içi ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kapladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi gül kokusu kapladı Isparta'dan giden 21 ton gülsuyu ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifin her yeri yıkandı

Isparta Belediyesi tarafından ‘Ayasofya Gül Kokuyor’ sloganıyla Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ne gönderilen 21 ton gülsuyu ile caminin halısından, mermerine, mimberinden, mihrabına kadar her yer yıkandı. Caminin içi ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kapladı.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla, 86 yıl ibadetsiz kalan Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nde, ilk namaz öncesinde, cami içi, çevresi bir tonu doğal, 20 tonu da esansiyel olmak üzere toplam 21 ton gülsuyu ile yıkandı. Ayrıca Cuma Namazı için Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ne akın eden vatandaşlara küçük kutularda hazırlanan 10 bin adet gül lokumu ile küçük şişelerde gülsuyu dağıtımı gerçekleştirildi.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi 86 yıl sonra ibadete açıldı. İlk namaz öncesinde Ayasofyai Kebir Camii Şerifi gülsuyu ile yıkandı. Caminin içi ve etrafını Isparta ile özdeşleşen gül kokusu kapladı.
Isparta Belediyesinden giden ekipler sırt pompalarıyla Ayasofyai Kebir Camii Şerifi içerisini, halısından, mermerine, mimberinden, mihrabına kadar bir tonluk doğal gülsuyu ile yıkadı. Yine dış mekanlarda da 20 ton esansiyel gülsuyu pülverizatör yardımıyla iki tabanca kullanılarak yıkandı. Bu esnada ilk namaz için Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ne akın eden binlerce vatandaş, püskürtülen basınçlı gülsuyunun önüne geçerek ‘bizi de gülsuyu ile yıkayın’ dedi.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi açılışında ise Isparta Belediyesinin gülsuyu ile cami içi ve çevresinde yaptığı yıkama çalışmaları ise basının büyük ilgi odağı oldu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de yaptığı açıklamada, “Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'n 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasına vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
86 yıllık bir hasretin sonunda vuslata ermek, Ayasofyai Kebir Camii Şerifi gülsuyu ile yıkamak, Muhammed’i Gülü o heyecanı yaşayan vatandaşlarımıza takdim edebilmek, bizim için büyük bir onurdu. Böylesine ayrıcalıklı bir durumu yaşamak Isparta için de gülümüz için de ayrıca gurur verici bir olaydı” dedi.
Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'ne ilk namaz için akın eden vatandaşlarda Isparta Belediyesine teşekkür etti. Vatandaşlar, “Isparta Belediyesine ve başkanımıza teşekkür ediyoruz. Böylesi bir günde bizleri gülsuyu ile serinletti, camiyi yıkadı. Allah razı olsun” dediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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