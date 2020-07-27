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Kaçak avlanan kerevitler Eğirdir Gölü’ne salındı

İHA

Kaçak avlanan kerevitler Eğirdir Gölü’ne salındı

– Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir araçta ele geçirilen ve kaçak avlandığı tespit edilen kerevitler Eğirdir Gölü’ne salındı.
Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan rutin yol kontrolleri sırasında menşei belgesi bulunmayan 480 kg kerevit ele geçirildi. H.D. yönetimindeki araçta ele geçirilen ve kaçak avlandığı tespit edilen kerevitler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. H. D. Hakkında yasal işlem yapılırken, kaçak avlanan 480 kg kerevit Eğirdir limanından göle salındı.

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