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Bakan Koca'nın vaka artışı uyarısı yaptığı Isparta’da denetimler sıklaştırıldı Zabıta ekipleri termal kameralı kask ile vatandaşların ateşini ölçtü, tedbirler konusunda uyardı

İHA

Isparta'da son zamanlarda korona virüs vakalarının sayılarında yaşanan artış sonrasında Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini arttırdı. Pazarlarda termal kask ile vatandaş ve esnafın ateşini ölçen zabıta ekipleri, sürekli olarak da maske ile sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

Bakan Koca'nın vaka artışı uyarısı yaptığı Isparta’da denetimler sıklaştırıldı Zabıta ekipleri termal kameralı kask ile vatandaşların ateşini ölçtü, tedbirler konusunda uyardı

Isparta’da son zamanlarda korona virüs vakalarının sayılarında yaşanan artış sonrasında Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazar yerlerindeki denetimlerini arttırdı. Pazarlarda termal kask ile vatandaş ve esnafın ateşini ölçen zabıta ekipleri, sürekli olarak da maske ile sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın son günlerde Isparta’yı oran olarak en çok vaka artışının yaşandığı iller arasında göstermesinin ardından Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar yerlerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda kentin en büyük pazarlarından biri olan salı pazarında denetime çıkan zabıta ekipleri, termal kameralı kask ile vatandaş ve esnafın ateşini ölçtü. Vatandaşları sık sık sosyal mesafe konusunda uyaran zabıta, ücretsiz maske dağıtımı da yaptı. Zabıta ekipleri, sürekli olarak da esnaf ve vatandaşlara maskenin doğru kullanımı konusunda uyarılarda bulundu.

“Maske takmayanı uyardığınızda ters cevap veriyorlar”
Pazar alışverişi yapan Ahmet Gökmen, korona virüs tedbirlerine uyduğunu belirterek, maskesini nizami bir şekilde takmaya çalıştığını söyledi. 65 yaş üstü olduğunu dile getiren Gökmen, “65 yaş üstü vatandaşlar olarak tedbirlere uyma konusunda neredeyse takdir aldık. Ancak özen göstermeyenler oluyor ama özen gösterilmesi gerekiyor. Çünkü bu hastalık tehlikeli ve basite alınabilecek bir virüs değil. Araba veya halk otobüse binerken maske kullanmayanlar oluyor. Uyardığınız zaman size ters cevap verebiliyorlar. Toplu taşıma ve pazar yerlerinde mutlaka maskeyi takacaksın. Çünkü buralarda yüz yüze yakınız birbirimize maskeyi takmazsak tehlike olabilir. Sosyal mesafeye de mümkün olduğu kadar uymaya çalışıyorum. Çevremde sosyal mesafeye uymayanları ikaz ediyorum” dedi.

“Herkes birbiriyle çok sarmaş dolaş oluyor”
Erol Boylu ise, tedbirlere uymaya çalıştıklarını ancak çevrede uymayanlar olduğunu söyledi. Özellikle vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığını belirten Boylu, “Herkes birbiriyle çok sarmaş dolaş oluyor, birbirleriyle çok yakınlaşıyorlar. Maske takıyorlar ama maske çenenin altında, alnında, ensede oluyor. Tabi bu durumda sıcak havaların da etkisi var. Sıcak havalarda maske insanı biraz daha boğuyor. Ama yine de dikkat etmek gerekir çünkü hastalık daha ölümcül” diye konuştu.

“Ürün seçtirmediğimiz için tepki gösteriyorlar”
Pazarcı esnafı Yalçın Demir ise ürün seçtirmeme konusunda vatandaşlarla sorun yaşadıklarını ifade etti. Demir, “Ürün seçtirmemeye gayret ediyoruz fakat bizim gözümüzden kaçtığı noktalarda vatandaş yanaşıyor ve seçmeye başlıyor. Biz ‘yasak, seçmeyin’ dedikçe ‘bende virüs mü var da seçmiyorum’ diyerek bize tepki gösteriyorlar. Elimizden geldiği kadar vatandaşımızı uyarıyoruz ama uymayanlar da var tabi. Genellikle kurallar uyuluyor gibi gözüküyor” şeklinde konuştu.

“Bu gidişat iyi değil”
Esnaftan Hüseyin Bülbül, esnaf olarak tedbirlere uyduklarını ancak vatandaşların özellikle sosyal mesafeye dikkat etmediklerini belirtti. Tedbirler konusunda vatandaşların biraz rahat davranmaya başladığını kaydeden Bülbül, “Bu gidişat iyi değil. Pazarlarda vatandaşlar ürünleri kendi seçmeye çalışıyor. Sanki bu yasağı biz koymuşuz gibi tavır sergiliyorlar, bizi fırsatçı gibi görüyorlar. Ama halen daha ikna olmuyorlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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