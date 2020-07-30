Kadın eli değen Milas Millet Bahçesi bayram ziyaretçilerini bekliyor

Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği tarafından yürütülen yenileme projesi tamamlandı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesireliği yenilenerek Milas Millet Bahçesi adıyla Ispartalılara hizmet vermeye başladı. Milas Millet Bahçesine Yakaören köyünden ulaşan yol ise kısa bir süre önce İl Özel İdaresi tarafından sıcak asfaltla kaplandı.

Vali Ömer Seymenoğlu’nun teşvikleriyle Yakaörenli kadınların kurduğu Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi tarafından işletilen Milas Millet Bahçesi’nde kooperatif üyeleri tarafından gözleme, kahvaltı, kumda kahve gibi hizmetler sunulurken yine kadınların işlettiği mini marketten de ev yapımı ürünler satın alınabiliyor.

Şehrin yanı başında doğayla iç içe olan Milas Millet Bahçesi baştan aşağıya yenilendi. Barbekülü kamelyalar, piknik masaları, yeşil alanlar, kümes hayvanları bahçesi, çeşmeler, köprüler, çocuk oyun alanları ve yürüyüş parkurları bulunan alanda ailece hoş vakit geçirilebiliyor. Yazın bu en sıcak günlerinde bile gökyüzüyle aranıza giren ağaçlar millet bahçesinde doğal bir serinlik yaratıyor. İçinde bulunduğumuz pandemi tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına da uygun olarak düzenlenen oturma alanlarında gönül rahatlığıyla piknik yapılabilmekte.

Yakaören Kiraz Çiçeği Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri ise Milas Millet Bahçesi’nde vatandaşlara kaliteli bir hizmet vermeyi amaçladıklarını belirterek Vali Seymenoğlu’nun teşvikleri sayesinde kendileri için de ekonomik bir gelir kapısı açıldığını söylediler.

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