15 yaşında Basketbol Süper Lig kapısını araladı

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı oyuncusu 15 yaşındaki Ege Çağan Başçiftçi, Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom’a transfer oldu.

Isparta Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın formasını 4 yıldır terleten 15 yaşındaki Ege Çağan Başçiftçi, Kurban Bayramı sonrasında yeni takımı Türk Telekom’a gidecek. Başçiftçi belediyeye veda ziyaretinde bulundu. Genç yaşta Basketbol Süper Lig takımına transfer olmaktan duyduğu mutluluğunu ifade eden ve bugünlere gelmesinde büyük katkısı olan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kulüp yöneticisi ve hocalarına teşekkür eden Başçiftçi, lise hayatını Ankara’da özel bir kolejde devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün de genç yaşta büyük bir başarı göstererek Türk Telekom’a transfer olan Ege Çağan Başçiftçi’yi tebrik etti. Gözgün, "Seni örnek alacak diğer gençlerimiz olacak ve Isparta’dan nice Ege’ler çıkacak. Bizim göğsümüzü kabarttın, bizim için de gurur kaynağı oldun" dedi.

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