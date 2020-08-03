Kanyonda düşüp ayak bileği kırılan kadını JAK ekibi kurtardı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda, yürüyüş yaparken düşüp, ayak bileğinde kırık oluşan Necla Dağan (53) jandarma tarafından kurtarıldı.
Kurban Bayramı'nın ikinci gününde, Çandır köyü yakınındaki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'na
ailesiyle birlikte gezmek için gelen Necla Dağan, patika yolda yürüyüş yapmak istedi. Ancak dengesini kaybedip, düştü. Dağan'ın yakınları jandarmadan yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi sevk edildi. Eğitimli köpekler ile gelen JAK ekibi, ayak bileği kırılan Necla Dağan'ı bulunduğu yerden alıp, sağlık ekiplerine teslim etti. Necla Dağan, hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-08-03 11:21:43
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