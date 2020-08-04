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Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

İHA

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Isparta’da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza saat 02.00 sıralarında ŞarkikaraağaçGöksöğüt köyü arasındaki yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B. yönetimindeki 26 E 2390 plakalı kamyonet, Salim Bekçi idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklette bulunan Murat Postal’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Motosiklet sürücüsü Salim Bekçi ise ambulansla önce Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, oradan da Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Salim Bekçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edilen kamyonet sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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