Çarpıştığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne yol açan sürücü telefonda 'Domuza çarptım' demiş



Hasan UĞUR/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonetle çarpışan motosikletteki Murat Postal ve Salim Bekçi yaşamını yitirdi. Kaçan kamyonet sürücüsü T.B., Konya'nın Akşehir ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı. Tutuklanan T.B.'nin, çekici çağırdığı ve "Domuza çarptım" dediği ortaya çıktı.

Kaza, dün gece saatlerinde, IspartaKonya yolunun Şarkikaraağaç'a bağlı Göksöğüt köyü yakınlarında meydana geldi. T.B. yönetimindeki 26 E 2390 plakalı kamyonetle, üzerinde kasksız Murat Postal ve Salim Bekçi'nin bulunduğu plakasız motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Postal ve Bekçi yola savrulurken, T.B. kamyonetle kaza yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Murat Postal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. İlk müdahalesi yapılan Salim Bekçi de Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bekçi, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

ÇEKİCİYE 'DOMUZA ÇARPTIM' DEMİŞ

Jandarma ekipleri kaçan kamyonet sürücüsü T.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. T.B.'nin Konya'nın Akşehir ilçesinde "Domuza çarptım" diyerek çekici çağırdığı belirlendi. Çekici sahibinin araçtaki kanı gördükten sonra durumu haber verdiği jandarma ekipleri, T.B.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Hasan UĞUR

2020-08-04 13:00:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.