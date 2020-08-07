Isparta Uluborlu'da 4 bina, karantinaya alındı

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde, koronavirüs vakası tespit edilmesi üzerine 4 bina, karantinaya alındı.

Uluborlu ilçesinde 4 kişiye yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine vaka sayısının artabileceği düşüncesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca virüs tespit edilen kişilerin temaslı olduklarının bulunduğu anlaşılan 4 binanın karantinaya alınması kararlaştırıldı. İlçeye bağlı Kösehasan Mahallesi'ndeki 4 bina, dün itibarıyla karantinaya alındı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-08-07 12:05:55



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