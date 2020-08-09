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Isparta Belediyesi’nden yangınlara erken müdahale için yeni hamle

İHA

Isparta Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki yangınlara erken müdahale edebilmek için 4 mahalleyi kapsayan itfaiye müdürlüğü bünyesinde yeni bir grup amirliği kurdu.

Isparta Belediyesi’nden yangınlara erken müdahale için yeni hamle

Isparta Belediyesi, kentin farklı noktalarındaki yangınlara erken müdahale edebilmek için 4 mahalleyi kapsayan itfaiye müdürlüğü bünyesinde yeni bir grup amirliği kurdu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta Işıkkent, Batıkent, Binbirevler ve Hızırbey Mahallelerinde yaşanabilecek olumsuzluklara daha hızlı müdahale amacıyla Işıkkent Mahallesine İtfaiye Müdürlüğü Grup Amirliği kurulduğunu ve hizmete başladığını söyledi.
Işıkkent Mahallesi İtfaiye Grup Amirliğinin hizmete girmesiyle dolayısıyla merkezde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’da 60 itfaiye personeliyle hizmet verildiğini kaydetti.
Işıkkent İtfaiye Grup Amirliği ile birlikte bölgede meydana gelebilecek yangın ve diğer olumsuzluklara anında müdahale edebilme amacında olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Merkez ile birlikte Yenice, Davraz Mahallesi itfaiye noktalarının bulunduğunu Işıkkent ile bu sayının 4’e çıktığını belirtti.
“Her türlü altyapıya sahibiz”
Işıkkent Mahallesi ve civarının geniş bir nüfus yoğunluğuna sahip olduğunu aktaran Başkan Başdeğirmen, “İtfaiye denince vatandaşlarımız sadece yangına müdahale eden bir birim olarak bizleri biliyor. Aslında itfaiye vatandaşlarımızın zor durumda kaldığı her anda yanında oluyor. Sadece yangın değil, suda boğulmalara karşı su altı arama kurtarma timimiz de var. Bölgede önemli bir dalgıç ekibine sahibiz. İş kazalarına, trafik kazalarına da gidiyoruz. Çatıda kalan bir kediyi kurtarmaya da gidiyoruz. Baca yangınları yaşanmaması için baca temizliklerine de gidiyoruz. Anahtarını kaybeden vatandaşımızın kapısını açmak içeri girmesi için de yardımcı oluyoruz. Sadece Isparta merkez değil, ilçe, belde ve köylerimize de yetişebilecek şekilde destek sağlıyoruz. Kapalı otoparkta meydana gelebilecek bir yangına müdahale edebilecek gücümüz var. Her türlü altyapımız oluşmuş durumda” dedi.
“cumhurbaşkanımızın hediye ettiği itfaiye aracımız gümrüğe geldi”
28 metre uzunluğunda merdivene sahip itfaiye araçlarına sahip olduklarını dile getiren Başkan Başdeğirmen yeni itfaiye aracıyla ilgili de müjde verdi. Başdeğirmen, “Yeni aracımız gümrüğe geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği 44 metre merdiveni olan itfaiye aracımız hazırlanmakta. Yakın zamanda bu bölgede olmayan ve birçok yere hizmet edebilecek bir araca sahip olacağız. 15 kata kadar olan binalara müdahale edilebilecek. Şu anki imkanlarla itfaiye aracımız 7.kata kadar müdahale edebiliyor. 8.kattan sonra oluşacak yangın ve diğer olumsuzluklara müdahale şansımız yoktu, bundan sonra 15 katlı bir binaya müdahale edebilecek bir durumdayız. Bu önemli. Allah o zor günleri göstermesin, yaşatmasın” görüşlerinde bulundu.
“İşi bilen, tecrübe sahibi ekibe sahibiz”
Yetişmiş, altyapısı çok sağlam bir ekibin bulunduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu işi bilen, tecrübe sahibi bir ekibin burada olması çok önemli. Kabiliyetli, kalifiyeli bir ekibimiz var, bundan dolayı da övünüyoruz. Şehir merkezinde yangına müdahalede 5 dakikayı geçen bir süre yok. Bu süreyi şimdi çok daha aza indirme çabamız var. Zor durumda olan bir insana 5 dakika 50 dakika gibi geliyor. 4 dakikada ulaştığımız yerlerde dahi vatandaşlarımız ‘nerede kaldınız’ diyor. 3,4,5 mahalle aşıyoruz. İnsanlarımız böyle zorlu bir anda o heyecan, telaş, korku daha çabuk onların yanında olmamızı gerektiriyor. Bizde Isparta Belediyesi olarak bunun altyapılarını sürekli yeniliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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