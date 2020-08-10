Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek

DHA

Uyuşturucudan kurtuldu, aileleri uyardı: Önemli olan yangını önlemek


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta ortaokul döneminde uyuşturucu kullanmaya başyalan, ilerleyen yıllarda ailesinden uzaklaşıp eşinden ayrılan Müslüm Yalçın (35), Isparta'daki merkezde 11 aylık tedavi sonrası bağımlılıktan kurtuldu. Halen bu merkezde kendisi gibi uyuşturucu batağına düşenlerin kurtulması için çaba gösteren Yalçın, "Ailelerin çocuklarını çok iyi takip etmesi gerekiyor. Bağımlı hale geldikten sonra hiçbir çabanız işe yaramaz" dedi.
İki çocuk babası Müslüm Yalçın, 15 yıl boyunca bağımlı olduğu uyuşturucudan kurtulmak için Isparta'daki Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. Ortaokul öğrencisiyken okul çevresinde torbacılık yapan bağımlıların tuzağına düşen ve sırf merakından parkta esrar çekerek, madde kullanmaya başlayan Müslüm Yalçın, değer verdiği ne varsa kaybetti, şimdi ise toparlanmaya çalışıyor.
HER ŞEY MERAKLA BAŞLADI
Madde bağımlılığının gitgide arttığını ve ilkokul çağına kadar indiğini belirten Müslüm Yalçın, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla ailelere, "Lütfen çocuklarınıza sahip çıkın. Bir ev yanmaya başlamışsa, onu söndürmekle elinize bir şey geçmez. Önemli olan bu yangını önlemektir. Belki benim ailem bilinçli olsaydı, benim madde kullandığımın farkına zamanında varsalardı, şimdi bu durumda olmazdım" sözleriyle tüm anne babalara uyarıda bulunan Müslüm Yalçın, uyuşturucu batağına nasıl düştüğünü de anlattı. Kahramanmaraş'ta ailesiyle yaşayan ve ortaokulda okuduğu dönemde okul çevresinde uyuşturucu satan bağımlıların tuzağına düştüğünü aktaran Müslüm Yalçın, "Okul çıkışı bir gün parkta arkadaşlarla otururken, torbacılar bize esrar sarıp verdi. Merak etmiştik ve sigara şeklinde verilen bu maddeyi içtik. Önce 10 günde bir içiyorduk, sonra 5 güne, 3 güne düştük derken her gün sabah akşam içmeye başladık. Bağımlı hale gelmiştik ama bunun ne ben ne de ailem farkında bile değildi."
'ÇEVREMDE KİM VARSA BENDEN UZAKLAŞTI'
Askerlik çağına kadar madde kullandığından söz eden Müslüm Yalçın, vatani görevi süresince 15 ay hiç uyuşturucu madde almadığını söyledi. Askerden döndükten sonra evlendiğini ve hemen ardından babasını kaybetmesiyle ailenin tüm geçimini kendisinin sırtlandığını ve sorunlar yaşadığını belirten Müslüm Yalçın, "Bu sorunların üstesinden gelemedikçe yine bu illete bulaştım. Geçici süreliğine tüm dertlerinizi unutuyorsunuz, ama etkisi geçince tüm gerçekler olduğu gibi önünüzde duruyor. Batağa saplandıkça saplanıyorsunuz. Önce işimi, sonra eşimi ve 2 çocuğumu kaybettim. Çevremde kim varsa benden uzaklaştı" diye konuştu.
'BAĞIMLI HALE GELDİKTEN SONRA HİÇBİR ÇABANIZ İŞE YARAMAZ'
Uyuşturucuya çok erken yaşta başlayan Müslüm Yalçın, Türkiye'de madde bağımlılığı yaşının gitgide düştüğünü kaydetti. Yalçın, şöyle konuştu:
"Madde bağımlıları bir süre sonra mal bulabilmek için bunun satışını yapmak, yeni kanlar bulmak için okul çevrelerinde dolaşır. Ailelerin çocuklarını çok iyi takip etmeleri gerekiyor. Bağımlı hale geldikten sonra hiçbir çabanız işe yaramaz. Çocuğunuz bu işe girdikten sonra çırpınmanız biraz anlamsız olur. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Eviniz yandıktan sonra söndürseniz neye yarar? Bir daha oturabilir misiniz? Önemli olan o yangını söndürmek değil, çıkmasını engellemektir. Buradan tüm anne babalara sesleniyorum; çocuklarınızı lütfen takip edin. Nereye gidiyor, kimlere takılıyor bakın. Gerekirse ceplerini, çekmecelerini karıştırın. İş işten geçmeden kurtarın. Benim ailem aşağı yukarı 15 yıldır çırpınıyor. Keşke o zamanlar biraz bilinçli olsalardı, zamanında fark etselerdi. Şu an ben de çocuklarımın yanında olabilseydim. Ben de onları kontrol edebilseydim, takip edebilseydim. 2 yıldır görmüyorum çocuklarımı, eşimden ayrıyım. Keşke normal bir hayatım olsaydı."
VEFA BORCUMU ÖDÜYOR
Tedavisi tamamlanan ve artık vücudu tamamen temizlenen Müslüm Yalçın, 11 aydan bu yana UYUMDER'de kaldığını, şimdi yeni gelen bağımlıların kurtulması için gönüllülük esasına dayalı olarak görev yaptığını söyledi. UYUMDER'e ilk geldiği günlerde zor zamanlar geçirdiğini belirten Müslüm Yalçın, "İlk 20 gün ne yemek yiyebildim ne de uyuyabildim. Çok kötüydüm ve dozajım çok ağırdı. İlgilendiler, yardım ettiler. Burada tedavimiz bizim soğuk su. İğne ilaç yok burada. Biraz zor oldu ama sabrettik kurtulduk çok şükür. Kriz anında aklınızda tek bir şey vardır. O maddeyi bulmak ve kullanmak. Başka hiçbir şey düşünemezsiniz. Bana göre en tehlikeli insan kriz geçiren bağımlıdır" dedi.
'AİLEME, YUVAMA YENİDEN KAVUŞMAK EN BÜYÜK DİLEĞİM'
UYUMDER'e gelmeden önce dondurmacılık yapan ve iyi bir işi bulunan Müslüm Yalçın, normal hayatına döndüğü zaman iş yerinde yeniden görev alacağını da belirterek, "Çocuklarımla şimdi telefonla görüşüyorum. Aileme, yuvama yeniden kavuşmak en büyük dileğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-08-10 08:13:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da sağanak yağış sele neden oldu Yakaören köyü Muhtarı Kırtay: “Evlerini su basan 2 vatandaşımız rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı” “Can kaybımız yok, hasar tespitine gündüz bakacağız”
YEREL HABERLER Isparta’da sağanak yağış sele neden oldu Yakaören ...
Isparta Belediyesi’nden yangınlara erken müdahale için yeni hamle
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden yangınlara erken müdahale ...
Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
YEREL HABERLER Isparta'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Isparta’da düğün salonlarına Covid-19 denetimi
YEREL HABERLER Isparta’da düğün salonlarına Covid-19 denetimi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X