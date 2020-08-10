Isparta'da 1 köy, karantinaya alındı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Başdeğirmen köyünde,koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantina uygulaması başlatıldı.
Şarkikaraağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında olağanüstü toplandı. İlçeye bağlı Başdeğirmen köyünde Covid-19 testi pozitif çıkanlar olması nedeniyle vakaların temaslı sayısının çok olabileceği ihtimali değerlendirildi. Koronavirüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Başdeğirmen köyünde, 10 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00 itibarıyla 24 Ağustos saat 10.00'a kadar 14 gün süreyle giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulaması kararlaştırıldı. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-08-10 13:37:58
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