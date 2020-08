Domates hasadında, köy nüfusu kadar kişiye istihdam

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın merkeze bağlı 2 bin 500 nüfuslu Deregümü köyünde 1000 dönüm serada yaklaşık 15 bin ton domates üretiliyor. Domatesler Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihraç edilirken, hasat döneminde neredeyse köy nüfusu kadar kişiye de istihdam sağlanıyor.

Son yıllarda domates ve karanfil üretimi ile dikkatleri üzerine çeken Isparta'nın merkeze bağlı 3 kilometre uzaklıktaki Deregümü köyünde domates hasadı başladı. Yılda yaklaşık 15 bin ton domates üretiminin yapıldığı köyde, araziler seralarla doldu. Her yıl nisan ayında dikimi yapılan ve temmuz ayından başlayarak ekim ayına kadar hasadı devam eden domates, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

'BU KÖYDE BİRLİKTELİĞİ SAĞLADIK'

Köylerinin domates ve karanfil ile meşhur olduğunu, yaklaşık 1000 dönüm serada 15 bin ton domates üretildiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, "Domates sezonumuz başladı. Üretilen domateslerimizi Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bütün ülkelere ihraç ediyoruz. Bu üretim zincirin bir halkasıdır. Üreticiler, ihracatçı firmalar ile herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Seralarda yeşil ve kırmızı renkte domates üretimi yapıldığını söyleyen Başkan Selçuk, yeşil domatesin Suudi Arabistan, Dubai, Katar gibi ülkelere gittiğini söyledi. Yeşil domatesin ihracat sırasında kırmızıya dönüştüğünü belirten Başkan Selçuk, "Bu köyde üretimimiz çok güzel. Üreten kardeşlerimize ve çalışan kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu arazilerde gül bahçeleri ve karpuz tarlaları vardı. Minimum araziden maksimum ürün alıyoruz. Bu köyde birlikteliği sağladık. Türkiye'deki bütün köylerimizde bu işletmelerin olmasını temenni ediyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. İşsizliğe katkı sağlıyoruz. Üreten ve ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bu ülkelerde de biz hem ürünümüzü hem ülkemizi tanıtmış oluyoruz" diye konuştu.

'SOFRALARI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ'

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında da üretimden taviz vermediklerini söyleyen Selçuk, "Pandemi döneminde sürekli araziydeydik. Arazide olmaya devam ediyoruz. Hiç kimse endişe etmesin. Üretime tam gaz devam ediyoruz. Sofralarımızı boş bırakmayacağız. Üretiyoruz, ülkemize afiyet olsun" dedi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE YILMADIK, YILMIYORUZ'

Domates üreticisi Mesut Kahveci, ihracata yönelik domates hasadı yaptıklarını belirterek, "Ağırlıklı Orta Doğu ve Avrupa'ya domates gönderiyoruz. Dikiminden bu yana hasada geldik. Pandemi döneminde yılmadık, yılmıyoruz. Şu an üretimimize devam ediyoruz. İnşallah pandemi dönemini atlatırız" dedi.

'BİR KÖY NÜFUSU KADAR KİŞİ İSTİHDAM EDİYORUZ'

Kahveci, fide dikiminden itibaren 70-80 gün arasında hasada başladıklarını belirterek, "Dikimimiz nisan ayında başlar. Temmuz ayından ekim ayına kadar hasadımız devam eder. Ben kendi seramda 15 kişiye istihdam sağlıyorum. Deregümü köyünün 2 bin 500 nüfusu var. Bir o kadar da dışarıdan gelenlere istihdam sağlıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

