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Isparta'da kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi için seferberlik Kedinin kurtarılması için 5 metrelik çukur kazıldı, kanalizasyon borusu kırıldı Yavru kedi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı

İHA

Isparta'da kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi için seferberlik Kedinin kurtarılması için 5 metrelik çukur kazıldı, kanalizasyon borusu kırıldı Yavru kedi, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı

Isparta'da kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Isparta’da Yaş Sebze ve Meyve Halinin yakınındaki kanalizasyon borusundan kedi sesi geldiğini fark eden vatandaş, durumu Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kanalizasyon hattına ulaşabilmek için bölgeye getirilen bir iş makinesi ile derin bir çukur kazdırıldı. Kepçe yardımı ile çukura inen itfaiye görevlileri kırdıkları borudan yavru kediyi çıkarabilmek için cep telefonundan anne kedi sesi dinletti. Sese tepki veren kedi, 5 metre derinlikte bulunan borudan 3 saatlik bir çalışma sonucu dışarı çıkarıldı.
Yavru kedi bakım ve tedavisi için Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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