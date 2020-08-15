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Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor Yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve at, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek

İHA

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 41 at ve binicinin katılımıyla Isparta'da başladı. İki gün sürecek yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 at ve binici, Türkiye'yi Balkan Şampiyonası'nda temsil edecek.

Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor Yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve at, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek

Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 41 at ve binicinin katılımıyla Isparta’da başladı. İki gün sürecek yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 at ve binici, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, Isparta’da gerçekleştiriliyor. Türkiye’nin 10 farklı ilinden gelen 41 at ve binici, 5 ayrı kategoride yarışıyor. İki gün sürecek olan yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve atı, Türk Milli Takımı’na seçilecek. Bu atlar ve binicileri, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek. Isparta Atlı Spor Kulübü’nün Bozanönü’ndeki tesisinde gerçekleştirilen şampiyonada ilk günkü yarış, saat 05.45’te başladı.

Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giriyorlar
Atlar, toplam 120 kilometrelik parkurda koşuyor. Her 40 kilometreden sonra veteriner kontrolüne giren atlar, sağlık durumları elvermesi durumunda yarışa devam edebiliyor. Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası, 16 Ağustos Pazar günü yapılacak yarışmalar sonucunda sona erecek.

Ümit Yeter: "Seçilen atlar ülkemizi temsil edecek"
Türkiye Binicilik Federasyonu Isparta İl Temsilcisi ve Isparta Atlı Spor Kulübü Antrenörü Ümit Yeter, Atlı Dayanıklılık Yarışmalarının kentte 6’ıncı kez düzenlendiğini söyledi. Şampiyonanın 20, 50, 80, 100 ve 120 kilometre kategorileri olmak üzere 5 farklı disiplinde gerçekleştirildiğine değinen Yeter, "Bu yarışların sonucunda sağlık ve performans yönünden en iyi olan atlar Türk Milli Takımı’na seçilecek. Ardından bu atlar ülkemizi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek. Bu yarışın zaten amacı da budur" dedi.

"Biniciler atlarıyla 120 kilometrelik parkurda yarışıyor"
Atlı Dayanıklılık Yarışması’nda atların sağlığının ön planda tutulduğunu kaydeden Ümit Yeter, "O yüzden ata kötü muamele yasaktır ve kamçı gibi şeyler de kullanılmaz. Binici atıyla birlikte 120 kilometrelik parkurda yarışı tamamlamaya çalışıyor. Ancak bu kolay bir yarış değil. Yarışlar sabah saat 05.45’te başladı. Atlar istasyona geliyor, dinlendikten sonra devam ediyorlar. 120 kilometrelik parkurda at ve binici ilk 40 kilometreyi koşuyor, koştuktan sonra tekrar start verilen yere geri dönüyor ve burada veteriner kontrolüne giriyor. Veteriner kontrolünden sağlam geçerse ikinci 40 kilometreyi öyle koşuyor. Bu etabı da tamamladıktan sonra geliyor ve tekrar veteriner kontrolüne giriyor. Bu kontrolden de başarılı çıkarsa son tura çıkıyorlar" diye konuştu.

"41 iddialı attan 6’sı seçilecek"
Yeter, şampiyona için atların Isparta’ya salı gününden itibaren gelmeye başladığını belirterek, "İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Erzincan, Ankara, İzmir gibi 10 farklı ilden atlar geldi. 41 iddialı atımız var. Bunlardan 6’sı Türkiye’yi temsil etmek üzere seçilecek" ifadelerini kullandı.

İrem Kavraz: 18 yaşındaki genç kız 15 yıldır binicilik sporuyla ilgileniyor
18 yaşındaki sporcu İrem Kavraz, 15 yıldır bu sporla ilgilendiğini söyledi. Isparta’ya yarışma için geldiğini ifade eden Kavaz, bu sporun kendisin birçok yönden yarar sağladığını belirtti. Kavraz, "Binicilik sporu birçok yönünüzü geliştiriyor. Aynı zamanda bütün becerilerinizin geliştiğini anlıyorsunuz. Ben hem kendim bu sporu yapıyorum hem de yapanlara şahit oluyorum. Bu spor psikolojik olarak da sizi çok rahatlatıyor. Kadınların bu sporu yapabilmesi bence daha kolay. Kadınlar atlarla daha uyumlu oluyorlar. Çünkü duygusal yaklaşımda kadınlar daha iyi oldukları için atlarla iletişim kolay oluyor" şeklinde konuştu.

Burhan Kaya: "Biz de önemli olan binici ve atın sağlığıdır"
Binici Burhan Kaya da dünyanın en iyi sporlarından birisinin binicilik olduğunu ifade etti. İki canlının bir arada yaptığı tek sporun binicilik olduğuna değinen Kaya, "Bu sporda at varsa siz varsınız. O yüzden en karakterlisi ve en iyisinin endurans olduğunu düşünüyorum. Biz de önemli olan binici ve atın sağlığı, atın yorulmamasıdır. Bu sporda kırbaç yasak. Atınıza iyi bakarsanız at da size yarışta derece yaptırabiliyor" açıklamasında bulundu.

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