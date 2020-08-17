Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ı olmak istiyor 19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ı olmak istiyor 19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor

İHA

İstanbul'da Aralık ayında gerçekleştirilen Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında dünya şampiyonu olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmeyi ve Türkiye'nin yeni Aziz Sancar'ı olmayı hedefliyor.

Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ı olmak istiyor 19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor

İstanbul’da Aralık ayında gerçekleştirilen Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında dünya şampiyonu olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmeyi ve Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ı olmayı hedefliyor.
Ispartalı 19 yaşındaki Burak Bilgin, 2019 yılının Aralık ayında İstanbul’da düzenlenen ve 13 ülkeden 169 beyin sporcusunun katıldığı Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında 10 basamaklı zihinsel toplama alanında dünya şampiyonu oldu. Türk Alman Üniversitesi Moleküler Biyoloji Bölümü öğrencisi olan Burak Bilgin, akademik kariyerinde tıp alanına yönelmek ve bu alanda çare bulunamayan hastalıklarla ilgili çalışmalar yapmak istiyor. Bilgin, bu konuda kendisine sahip çıkılmasını bekliyor.

“Yarışmaya rakiplerime göre değil kendi başarıma odaklı hazırlandım”
Dünya şampiyonu olduğu Dünya Hafıza ve Zihinsel Olimpiyatlarında zihinsel takvim olarak 1600 ile 2099 yılları arasındaki herhangi 125 tarihin hangi günlere denk geldiğini hesaplamada 2 kez de Türkiye rekoru kırdığını belirten Bilgin, matematiksel zekasının daha fazla olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yarışmaya hazırlanma sürecini anlatan Bilgin, “8 basamaklı sayıları çarparken o sayıları nasıl hesaplayabileceğimi ve kafadan nasıl daha hızlı işlem yapabileceğimi düşünerek yarışmaya hazırlandım. Şampiyonaya hazırlıkta rakiplerime göre değil, kendi başarımı arttırmaya yönelik bir çalışma temposu tuttum” dedi.

“8 yıldır ilk 3 sıra Hindistan’ın elindeydi””
13 ülkeden 169 kişinin katıldığı yarışmada Hindistan’ın 60 beyin sporcusuyla yer aldığını kaydeden Burak Bilgin, “Hindistan son 8 yıldır 10 basamaklı zihinsel toplama alanında ilk 3 sıraya kimseye vermemişti. Ben birinci olunca gelip tebrik ettiler ve gelip benimle fotoğraf çektirdiler” diye konuştu.

“Maddi imkanlardan dolayı Las Vegas’a gidemedim”
Burak Bilgin, 2015 yılındaki olimpiyatlarda da rekor kırdığını belirterek, o yarışmadan sonra kendisinin 2016 Las Vegas olimpiyatlarına davet edildiğini ancak maddi imkanlar nedeniyle gidemediğini söyledi. Bilgin, bu konularda kendisine sponsor olarak yardımcı olunmasını beklediğini dile getirdi.

“Cumhurbaşkanımız beni tebrik etti”
Dünya şampiyonluğunun hem sosyal hem akademik hem de özgüven açısından kendisine çok faydalı olduğunu ifade eden Burak Bilgin, “Okulumuza bazı bölümlerin açılışı için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile gelen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni tebrik etti. Bu durum beni çok mutlu etti” dedi.

“İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim”
Gelecek hedeflerinden bahseden Burak Bilgin, okuduğu bölümün çok geniş alanlarının bulunduğunu ve bu alanlar içerisinden tıpa yöneleceğini, bu sayede korona virüs gibi çare bulunamayan hastalıklara çare bulmayı hedeflediğini kaydetti. Bilgin, “Başarılı Türk bilim insanlarını takip ediyorum. Onların yolunda ilerliyorum. İnşallah ikinci bir Aziz Sancar olabilirim” dedi.

“Bize yaşattığı ilk sevinç değildi”
Anne Gülay Bilgin de oğlunun başarısından dolayı onurlu ve gururlu olduklarını söyledi. Burak’ın kendilerine daha önceleri de sevinç yaşattığını ancak ilk kez dünya şampiyonu olduğunu belirten Gülay Bilgin, “Daha önce TEOG şampiyonu oldu ve Türkiye rekorları kırdı. Oğlumun akademik alanda başarılı olmasını istiyorum. İkinci bir Aziz Sancar olmak istiyor. İnşallah o seviyede kendisini görmek ve vatana millete hayırlı evlat olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim”
Baba Murat Bilgin ise Burak’ın bilim tarihine geçmesini istediğini ifade ederek, bu konuda devlet büyüklerinden destek beklediklerini belirtti. Murat Bilgin, “Çiftçi olarak bu seviyeye getirebildim, bundan sonrası için inşallah devletimiz el atar. Kendisi Aziz Sancar gibi olmak istiyor. Biz tıp okumasını istiyorduk. Kendisi bilim adamı olmak istiyor. Kendisine hedef koydu inşallah başarır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
YEREL HABERLER Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor Yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve at, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek
YEREL HABERLER Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X