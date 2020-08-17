Isparta’da "Deneyap" Teknoloji Atölyesi’nde eğitim alacak öğrencilerin belirleneceği uygulama sınavına katılan genç kaşifler, hünerlerini sergiledi. Sınava katılan 451 öğrenciden 160’ı Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne kabul edilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takimi Vakfının ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren, Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne girmek isteyen 451 ilk ve orta öğretim öğrencisi için Isparta Işıkkent Spor Salonunda uygulama sınavı düzenlendi. Salona gelen öğrencilerin ilk olarak korona virüsü tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapıldı. Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav alanına giren öğrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı. Kaşif adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jurinin başarılı gördüğü 160 öğrenci Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne kabul edilecek. Başarılı öğrenciler, tasarımüretim, robotikkodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nonateknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında ücretsiz eğitim alacak. Deneyap Atölyesine katılmak için Isparta’da ilk sınava 3 bin 128 öğrenci başvurdu, 2 bin 916 kişi katıldı. Sınava katılan bu öğrencilerden 451’i sınavı başarı ile geçerek, uygulama sınavına katılmaya hak kazanmıştı.

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