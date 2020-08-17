Isparta Belediyesi’nin logo yarışmasında birinci çıkmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi’nin logo yarışmasında birinci çıkmadı

İHA

Isparta Belediyesi’nin logo yarışmasında birinci çıkmadı

Isparta Belediyesinin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek özgün bir logo oluşturulması amacıyla açılan yarışma sonuçlandı.
Adayların en fazla üç adet çalışma ile katılabildikleri ve 3157 eserin yer aldığı logolar, uzman seçici kurul tarafından değerlendirildi.
Jüri üyeleri tarafından eserler arasından belediye gibi hizmet ve insan odaklı kurumu temsil edebilecek, Isparta ilinin kültürel, tarih ve sosyal yapısını yansıtabilecek çağdaş bir logonun seçilmesi konusunda hem fikir olunduğu ve eserlerin bu yöntemle değerlendirildiği ancak Isparta Belediyesine logosunun ifade edebilecek özgünlük ve birinciliğe uygun bir tasarımın olmadığı ve finale kalan üç eserden 2’sine 2.’lik ve 3.’lük ödülü verilmesi uygun görülerek, Belediye Meclisine üç eser gönderildi.
Isparta Belediye Meclisi 10 Ağustos 2020’de yaptığı meclis toplantısında konuyu müzakere ederek, uzman jüri heyetine 3 eserden 2. ve 3. olacak logoyu seçmesi için gönderdi.
Bunun üzerine uzman jüri heyeti yapmış olduğu toplantı sonrasında 2.’liği Yakub Duha Ünal’a, 3.’lük ödülünün de Numan Şahin’e verilmesi uygun görüldü. Mecliste yapılan müzakerede de jüri üyeleri tarafından gönderilen logoların ve sahiplerinin ödüle layık görülmesi meclisin oy birliği ile kabul edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğirdir Gölü'nde su altı temizliği yaptı
YEREL HABERLER Su Altı Arama Kurtarma Ekibi Eğirdir Gölü'nde su altı ...
Genç kaşifler hünerlerini sergiledi
YEREL HABERLER Genç kaşifler hünerlerini sergiledi
Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye’nin yeni Aziz Sancar’ı olmak istiyor 19 yaşındaki dünya şampiyonu Bilgin, kendisine sahip çıkılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Ispartalı matematik dehası Burak Bilgin, Türkiye’nin ...
Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
YEREL HABERLER Isparta Emrespor’un başarı öyküsü
Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor Yarışlarda en iyi performansı sergileyen 6 binici ve at, Türkiye’yi Balkan Şampiyonası’nda temsil edecek
YEREL HABERLER Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası Isparta’nın ev ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X