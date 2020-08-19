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Isparta’da aranan 29 şahıs yakalandı

İHA

Isparta'da emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 29 kişiyi yakaladı.

Isparta’da aranan 29 şahıs yakalandı

Isparta’da emniyet ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan toplam 29 kişiyi yakaladı.
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube MüdürlüğüAranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri 1016 Ağustos tarihleri arasında kent merkezinde haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda aralarında, ‘Hırsızlık’ suçundan 18 yıl 49 ay 25 gün hapis cezası bulunan A.T. ve ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 13 yıl 15 ay 256 hapis cezası ile aranan M.Y. isimli şahısların da bulunduğu toplam 29 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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