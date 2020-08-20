Güleda Cankel'in katiline ömür boyu hapis (1)

Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, Güleda Cankel'i (19) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan (20) hakkında ömür boyu hapis cezası verildi.
Isparta'da eski kız arkadaşı üniversiteli Güleda Cankel'i, geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak, öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan, hakkında 'tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Pehlivan, yargılandığı davada 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN
2020-08-20 13:17:16
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