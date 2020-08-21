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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başdeğirmen: "Amacımız yeni sezonda yeni bir kupa"

İHA

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ve yönetim kurulu üyeleri, takımın 20192020 futbol sezonu Bölgesel Amatör Liginden, 3.Lige Yükselme Kupasını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e getirdi.

Başdeğirmen: "Amacımız yeni sezonda yeni bir kupa"

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan ve yönetim kurulu üyeleri, takımın 20192020 futbol sezonu Bölgesel Amatör Liginden, 3.Lige Yükselme Kupasını Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e getirdi.

Isparta 32 Spor Kulübü Başkanı Atakan Yazgan, uzun ve zorlu bir süreçten geçtiklerini dile getirirken, “Kupayı başkanımıza getirdik. Tarihinde en fazla maddi manevi destek veren en büyük başkanımıza, Ispartaspor’umuz adına, taraftarımız adına teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.
Önümüzdeki sezon için de iddialı bir takım kurma çalışmalarının devam ettiğini, transferlerin başladığını söyleyen Yazgan, “Kariyer sahibi Sadi Tekelioğlu hocamızla anlaştık. Hocamız Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, kaleci Uğurcan gibi sporcuları yetiştiren bir hocamız. Hocamız inşallah Isparta’mızda da başarılı olacak. El birliğiyle mutlu sona ulaşacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
“Yıllarca buna emek vermiştik”
Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bu güzel kupa Isparta’mıza geldi, mutlu olduk. Yıllarca buna emek vermiştik. Son üç dört sezondur, o dönemin kulüp başkanları ve yöneticilerinin de sayesinde çok emek verildi. Bir şansızlıktı olmadı. Bir üst ligi, kupayı özlemle beklemiştik. Nasip bu seneyeymiş” ifadelerinde bulundu.
3.Lige Yükselme Kupasının, Isparta’ya gelmesinin çok kolay olmadığını her kesimin büyük emeklerinin olduğunu belirten Başkan Başdeğirmen, “Atakan Başkanımız ve yönetimi çok emek verdiler. Atakan Başkan, şehrimize ikinci kez kupa kazandırıyor. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Atakan Başkanımızı, yöneticilerimizin yanında Onur Kayador kaptanımızda çok destekledi. Büyük emekler verildi” dedi.
“Bu amaçla şampiyonluk için yola çıkıyoruz”
Ispartaspor taraftarının takımı ve yönetimi hiçbir zaman bırakmadığını ve Türkiye’ye örnek olduğunu dile getiren Başdeğirmen, “BAL liginde bir takımın 810 bin kişilik bir taraftarla izlenmesi Isparta’mızı, ülkemize örnek gösterdi. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Taraftarımız olmasaydı, bu başarılara ulaşamazdık. Tabi ki, bu başarıya ulaşırken vekillerimizin çok önemi vardı. TBMM Başkanvekilimiz Sayın Süreyya Sadi Bilgiç çok emek verdi. Sadece son kupa alınırken masadaki olaylarda değil, ondan önceki süreçte de çok emek verdi, takip etti. Uğur Gökgöz vekilimizle, Gençlik ve Spor Bakanımıza giderek Ispartaspor’umuzun durumunu anlatarak onunda doğru bilgilerle bizim için vermesi gereken kararlar için yardımcı olmaya çalıştık. Sayın Recep Özel vekilimizde bizler için çok destek oldu. Hep birlikte Ispartalılar olarak tüm basın mensuplarımızla beraber, tüm önceki kulüp yöneticilerimiz ve idarecilerimizle beraber çok güzel hizmetler, çalışmalar yaptık ve sonuca ulaştık. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzun da çok emeği var. Ispartalı olup da bu işin içerisinde olan Ispartalı olmayıp ta gönül veren dostlarımızla beraber güzel şeyler yaptık. Amacımız yeni sezonda yeni bir kupa. Bu amaçla şampiyonluk için yola çıkıyoruz” dedi.
Bal’a çıkan takımları tebrik etti
Geçen sezon BAL’da sadece Isparta 32 Sporun bulunduğunu hatırlatan ancak yeni sezonda BAL’da Isparta’yı Emrespor ve Gelendostspor’un da temsil edeceğini de hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “BAL’da bu takımlarımızı da sonuna kadar destekleyeceğiz. Gelendostspor’umuzda bizim için çok önemli, Emrespor’umuzda çok önemli. Ispartaspor’umuzun da yükselmesi, kademe kademe ilerlemek için Ispartalı olarak hepimizin elimizden geleni yapacağımız inancındayım. Bu başarıları elde eden tüm kulüp başkanlarımıza, yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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