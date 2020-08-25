Kullandığı traktörün altında kalan yaşlı adam öldü

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Isparta'da traktörün devrilmesi sonucu 86 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, Gelendost ilçesi Yenice köyünde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Hamdi Demirtaş (86) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Ahmet Hamdi Demirtaş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelendost ilçe hastanesine kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

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