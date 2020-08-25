Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucuyla mücadele yönelik yapılan çalışmalar sonucu Senirkent ilçesi Büyükkabaca beldesinde 3 şahsın esrar maddesi bulundurdukları ve yasa dışı kenevir ekimi yaptıkları bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgilere göre; 25 Ağustos 2020 tarihinde şüpheli şahısların kullandıkları araçta ve ikametlerinde yapılan arama neticesinde, 1164 gram kubar esrar, uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı ekimi yapılan 38 kök kenevir bitkisi ve 3 adet esrar uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olay şüphelileri M.Y. (23), N.I. (27) ve İ.A. (49) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.