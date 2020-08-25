Isparta'da bir beldede düğünler ertelendi, kahvehaneler kapatıldı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler ertelenirken, kahvehaneler ikinci bir emre kadar kapatıldı.

Şarkikaraağaç İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Kaymakam Onur Yılmazer başkanlığında olağanüstü toplandı. Çarıksaraylar beldesinde pozitif vakaların ortaya çıkması nedeniyle vakaların artmaması, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Çarıksaraylar beldesinde çeşitli tedbirlerin uygulanmasına karar verildi. Bu kapsamda kahvehanelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına, düğünlerin ertelenmesine, toplu eğlence ve temastan kaçınılmasına, mahalle denetim ekiplerince temaslılar ve pozitif vakaların günde en az 3 kere kontrol edilmesine karar verildi.

Kolluk tarafından gerekli önlemlerin titizlikle alınması, evde izolasyonda olan kişilerin dışarı çıkmaması, dışarı çıkanlara İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına riayet etmemekten dolayı 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanması, ayrıca haklarında adli ve idari işlem başlatılması kararlaştırıldı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-08-25 18:19:27



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