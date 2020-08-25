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Isparta’nın bir beldesinde kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

İHA

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid19 vakalarının artması üzerine kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi, toplu eğlenceler yasaklandı.

Isparta’nın bir beldesinde kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid19 vakalarının artması üzerine kahvehaneler kapatıldı, düğünler ertelendi, toplu eğlenceler yasaklandı.
Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesinde Kovid19 vakalarının tespit edilmesine üzerine ilçe Hıfzısıhha Kurulu olağanüstü toplanarak yeni tedbir kararları aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemize bağlı Çarıksaraylar Beldesinde pozitif vakaların ortaya çıkması nedeniyle, vakaların artmaması, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Çarıksaraylar beldesinde yeni tedbirlerin uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda; 25.08.2020 tarihi itibariyle kahvehanelerin ikinci bir emre kadar kapatılmasına, düğünlerin ertelenmesine, toplu eğlence ve temastan kaçınılmasına, mahalle denetim ekiplerince temaslılar ve pozitif vakalıların günde en az 3 kere kontrol edilmesine karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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