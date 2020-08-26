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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan’a Isparta gülü tablosu hediye edildi

İHA

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkiinde Isparta Belediyesi tarafından da bir otağı kuruldu. Belediyenin otağını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Isparta'nın simgesi gül tablosu hediye edildi.

Emine Erdoğan’a Isparta gülü tablosu hediye edildi

Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkiinde Isparta Belediyesi tarafından da bir otağı kuruldu. Belediyenin otağını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a Isparta’nın simgesi gül tablosu hediye edildi.
Bitlis'in Ahlat ile Muş'un Malazgirt ilçelerinde 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, beraberinde eşi Emine Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlarla birlikte dualar eşliğinde Ahlat Gençlik Kampı’nın açılışını gerçekleştirdi. Törenlerin gerçekleştiği Ahlat'ta "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkiinde Isparta Belediyesi tarafından da bir otağı kuruldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatları doğrultusunda Ahlat’a giden Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ve belediye personeli, burada şehri temsil eden bir otağı kurdu. Isparta Belediyesi ile birlikte sınırlı sayıda belediyenin otağı kurduğu Ahlat’taki programda Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları da özel gösteri gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Isparta Belediyesi tarafından kurulan otağıyı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, otağıda kara kazanda imbikte gülsuyu ve gülyağı yapımının nasıl üretildiğinin anlatıldığı gülhane hakkında Emine Erdoğan’a bilgiler verdi. Gözgün, Emine Erdoğan’a Isparta Belediyesi Ahşap Sanat Atölyesi'nde ahşap üzerine kabartmayla işlenen Isparta gülü tablosu da hediye etti. Yine otağıda kurulan halı tezgâhında Isparta halısının tanıtımı gerçekleştirilirken, belediyenin Ahşap Sanat Atölyesi'nin çalışmaları sergilendi. Isparta Belediyesi tarafından meydan gülsuyu ile yıkanırken, misafirlere gül lokumu ikramı yapıldı. Protokol üyelerine ve misafirlere Isparta’yı temsil eden hediyeler verilerek, şehrin tanıtımına katkıda bulunuldu.
Alanda kurulan otağıya ayrıca protokol üyeleri ve konser veren sanatçılar da ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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