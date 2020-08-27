Isparta'da kına gecesi ve nişan yasaklandı



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da kına gecesi, mevlit yemeği, nişan gibi etkinlikler yasaklanırken, 65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.0019.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmeleri kısıtlandı. Ayrıca etkinliklerde her türlü yiyecek ve içecek servisinin durdurulması kararı da alındı.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kısıtlama kararları alındı. Vali Seymenoğlu, düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerine izin verilmesine, kına gecesi, mevlit yemeği, nişan gibi etkinlere izin verilmeyeceği kararı alındığını açıkladı. Açıklamada, "01/09/2020 tarihi itibarıyla sokak ve köylerde yapılacak düğün, sünnet düğünü ve nikahlarda toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasının durdurulmasına, düğün salonlarında ikram edilecek (pasta, çerez vb) yiyecek içecek servislerinin ambalajlı olarak her kişiye ayrı ayrı olarak yapılmasına, koronavirüs tedbirlerine uymak kaydıyla, köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün, nikah ve sünnet düğünü etkinliklerinin süresinin aynı gün içerisinde en erken 17.00 ile en geç 21.00 saatleri arasında izin verilmesine, 10.06.2020 tarihli ve 2020/54 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün 10.0020.00 saatleri arasında sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine izin verilmiştir" denildi.

65 YAŞ ÜZERİ İÇİN DE KARARLAR ALINDI

65 yaş ve üzeri vatandaşların 16.0019.00 saatleri arasında şehir içi toplu taşıma araçlarına binmelerinin kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri vatandaşların saat 18.00'den sonra AVM'lere girmelerinin kısıtlanmasına, kamu kurum ve kuruluşlarında (yerel yönetimler ve meslek odaları dahil) yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (hizmet almak için bulunan vatandaşlarımız da dahil) yapılacak her türlü yiyecek içecek (paketli su servisi hariç) ikramının durdurulmasına ve ziyaretçi kabul edilmemesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Tüm işletmeler için İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla bugüne kadar alınan tedbirlere riayet etmemeleri halinde ise birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, üçüncü ihlalde 1 gün faaliyet durdurma, dördüncü ve daha sonraki her ihlalde 3 gün faaliyet durdurma cezası faaliyet alanına göre ilgili kurum tarafından uygulanmasına karar verildi" ifadeleri yer aldı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-08-27 19:06:09



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