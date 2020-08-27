Arkadaşlarıyla göle giren iki kardeş boğuldu



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da Eğirdir Gölü´ne giren ve akıntıya kapılan 5 arkadaştan Osman Yıldırım (18) ve kardeşi Orhan Yıldırım (16) boğuldu. Çevredekiler tarafından kurtarılan 3 genç hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Eğirdir Gölü´nün Yalvaç yakınlarındaki Hoyran bölgesinde bulunan Taşevi plajında meydana geldi. Osman ve Orhan Yıldırım kardeşler, üç arkadaşıyla birlikte plaja gitti. Burada 5 arkadaş su üzerinde duran dubaya çıkıp atlamaya başladı. Yüzme bilmediği öğrenilen 5 arkadaş, iddiaya göre dubanın gölün açığına doğru çekildiğini fark edemedi. Suya atladıklarında derin yerde olduklarını anladıklarında 5 arkadaş paniğe kapılarak çevreden yardım istedi.

Plajda bulunan ve yüzme bilen vatandaşlar yardım isteyen gençleri kurtarmak için suya girdi. Üç kişi kurtarılırken, Osman Yıldırım ve kardeşi Orhan Yıldırım ise boğuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kurtarılan üç kişiyi tedavisi için Yalvaç Devlet Hastanesi`ne götürdü. Osman ve Orhan Yıldırım kardeşlerin cesetleri ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2020-08-27 21:45:51



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