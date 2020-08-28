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Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı: Uzak durun

DHA

Uyuşturucudan kurtulmaya çalışan bağımlıdan uyarı: Uzak durun


Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, madde ve alkol bağımlılarının tedavi gördüğü Uyuşturucu ve Alkolizm ile Mücadele Derneği'nin (UYUMDER) rehabilitasyon merkezinde 4 aydır tedavi gören ve 11 yıldır uyuşturucu bağımlısı olan Kürşat S. (24), aileler ile çocuklara önemli mesajlar verdi. Gençlere, "En yakınınız ailelerinizdir. Uyuşturucu kullanan arkadaşlarınız varsa onlardan uzak durun" diyen Kürşat S., "Keşke zamanı geri alabilsek o zamana geri dönebilsek, şimdiki aklımı kullanır ve bu illete asla bulaşmazdım" dedi.
Yaklaşık 11 yıldır kullandığı ve kendisini esir alan uyuşturucudan kurtulmaya karar veren Kürşat S., Isparta'daki rehabilitasyon merkezi UYUMDER'e başvurdu. 4 aydır ilaçsız tedavi olan Kürşat S., DHA aracılığıyla başından geçen olayları anlatarak, ailelere önemli mesajlar verdi.
Maddi olanakları çok iyi bir ailenin çocuğu olan, anne ve babasının en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir şeyi eksik etmediği ve ne istiyorsa yaptığı Kürşat S.'nin uyuşturucuya başlaması, arkadaşlarıyla yeni yıl kutlamasında oldu. O dönem ortaokulda eğitim gören Kürşat S., 13 yaşında olduğunu ve okul arkadaşlarıyla yeni yıl kutlaması yaptıklarını anlattı. Ailesinden izin aldığını belirten Kürşat S., arkadaşının evinde diğer arkadaşlarıyla buluştuğunu söyledi.
'BAŞIN DERTTEN KURTULMUYOR'
Yılbaşı gecesi Kürşat S., arkadaşlarından birinin getirdiği maddeyi kullandığını, arkadaşlarıyla eğlendikten daha sonra evde sızıp, kaldıklarını anlatan Kürşat S., şunları söyledi:
"Öğleye doğru kendimize geldik ve herkes evine döndü. Annem, babam 'Arkadaşları ile eğlendi' diye ne oldu, bitti sormadı. Zaten çok güvendikleri bir arkadaşımın evindeydik. Biz bu alışkanlığı hemen hemen her ay devam ettirdik. Ardından haftada bir denemeye başladık. Ben o dönemlerde Güneydoğu'da yaşıyordum. Osmaniye'ye döndüğümde benim gibi madde bağımlılarından oluşan bir çevrem oldu. Bu illete bulaşan o kadar çok insan var ki inanılmaz. Demek ki bizim gibi insanlar nerede olursa olsun birbirini buluyor. Toz ile başlayan alışkanlık sonra hapa ardından daha da ağır maddelere yöneldi. Bir gün bütün vücudum ağrılar içindeydi. Arkadaşlara neden böyle olduğunu sorduğumda kullandığım madde yoksunluğu olduğunu söylediler. Eroin diğerlerine benzemiyor. Ne zaman kriz gelse onu bulmak zorundasın. Öyle olunca da maddeyi bulmak için her yolu deniyorsun ve başın dertten kurtulmuyor."
'EN YAKIN DOSTUNUZ AİLENİZDEN BAŞKASI DEĞİL'
İyi öğrenci olduğunu ama bu illete bulaştıktan sonra her şeyin tersine döndüğünü kaydeden Kürşat S., "Üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. İş yerim vardı, orayı kapattım, ailemi kaybettim. Hakkımda bir sürü suç dosyası birikti. Artık amaçsız bir insan haline gelmiştim. Bu illete ya çokluktan ya yokluktan ya da psikolojik sorunlarınızı bahane ederek bulaşırsınız. Ama bunların hiçbiri geçerli bahane değil. 'Arkadaşım, yakın dostum' diyerek çevrenizdeki insanlar sizi bu yola sürüklüyorsa uzak durun. Unutmayın en iyi, en yakın dostunuz ailenizden başkası değildir. Bu tür uyuşturucu madde kullanan arkadaşlarınız varsa uzak durun. Bu gerçekten merak edilecek bir şey değil" dedi.
'KEŞKE ZAMANI GERİ ALABİLSEK'
Kürşat S., yaptıklarından çok pişman olduğunu belirterek, "Keşke zamanı geri alabilsek o zamana geri dönebilsek, şimdiki aklımı kullanır ve bu illete asla bulaşmazdım" diye konuştu.
Gençlerin bu kötü alışkanlıklardan uzak durması için ailelere büyük iş düştüğüne de değinen Kürşat S., "Çocuklarınıza en iyi olanakları vermekle iş bitmiyor. Onlarla ilgilenin. Bu alışkanlıklara bulaşmadan kurtarın" dedi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-08-28 11:54:42

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