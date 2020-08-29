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Lavanta bahçelerinin son ziyaretçileri drone pilotları oldu

İHA

Isparta'da düzenlenen İHA1 Pilotluk Eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika ve ehliyetleri Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü'nde verildi.

Lavanta bahçelerinin son ziyaretçileri drone pilotları oldu

Isparta’da düzenlenen İHA1 Pilotluk Eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika ve ehliyetleri Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü’nde verildi.
Isparta’da geleceğin meslekleri arasında yer alan insansız hava araçları pilotluğu eğitimi düzenlendi. Düzenlenen kursa, haberciler düğün fotoğrafçıları ve çok sayıda drone meraklısı katıldı Kurs kapsamında ilk 2 gün teorik eğitim verilirken, 3.gün ise uygulamalı drone uçuşları gerçekleştirilerek, başarılı olanlara sertifika ve ehliyetleri verildi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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