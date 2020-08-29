Lavanta bahçelerinin son ziyaretçileri drone pilotları oldu

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Isparta’da düzenlenen İHA1 Pilotluk Eğitiminde başarılı olan kursiyerlere sertifika ve ehliyetleri Lavanta Kokulu Kuyucak Köyü’nde verildi.

Isparta’da geleceğin meslekleri arasında yer alan insansız hava araçları pilotluğu eğitimi düzenlendi. Düzenlenen kursa, haberciler düğün fotoğrafçıları ve çok sayıda drone meraklısı katıldı Kurs kapsamında ilk 2 gün teorik eğitim verilirken, 3.gün ise uygulamalı drone uçuşları gerçekleştirilerek, başarılı olanlara sertifika ve ehliyetleri verildi

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