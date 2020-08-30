Tümgeneral Tayanç Görevine Başladı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararnamesi ile Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığına atanan Tümgeneral Emre Tayanç görevine başladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri öncesi vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Tümgeneral Tayanç, “Eğirdir’in benim için çok önemli bir yeri var. Yıllar öncede burada görev yaptım. İnanıyorum ki hep birlikte el ele, milletçe güzel işler yapacağız” dedi.

2 yıl önce Atatürkçü Düşünce Derneği Eğirdir Şubesi Başkanlığınca Hakkari’de görev yapan Mehmetçiklerimiz için örülen atkı ve bereleri teslim aldığını ve Mehmetçiklerimize bizzat kendisinin verdiğini ifade eden Tayanç, “O sadece bir yünden ibaret değildi. O atkı ve berelerde annelerimizin, kardeşlerimizin sımsıcak sevgileri vardı. İnanın içimizi öyle bir ısıttı ki tarifi gerçekten çok zor. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum” dedi.

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