Seleukeia Sidera Antik Kenti kazıları devam ediyor

Isparta'nın Aabey ilçesinde Bayat köyü sınırları içerisinde yer alan Seleukeia Sidera Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt başkanlığında yürütülüyor. Vali Ömer Seymenoğlu kazı ofisini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Tarihi MS 1. yüzyıla kadar dayanan Seleukeia Sidera Antik Kenti kazı alanından elde edilen çömlek, cam ve demir cevheri örnekleri hakkında kazı başkanı Hürmüzlü’den bilgi alan Vali Seymenoğlu örnekleri inceledi. Arkeolojik kazıların Isparta kültür envanteri için büyük bir öneme sahip olduğunu kaydeden Vali Seymenoğlu talep edilmesi halinde İl Özel İdaresince kazı alanı için ekipman desteği verebileceklerini söyledi.

Seleukeia Sidera’da son dönemde yapılan çalışmalar ile kentin Antik Dönem’de bölge ekonomisinde önemli bir yeri olduğuna işaret ediyor. Kentte tespit edilen demir, seramik, kemik ve üzüm üretimine işaret eden arkeolojik kanıtlar bu açıdan önemli görülüyor. Seleukeia Sidera Antik Kenti’nin yaklaşık 3.5 kilometre güneydoğusunda ise Taş Kemer Mevki Büyük Kemer Ovası’nda kentin ihtiyaç duyduğu suyun kente ulaştırılabilmesi için kullanılan künkler ve su kemerine ait kalıntılar bulunuyor.

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