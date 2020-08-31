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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi Üzüm Pazarında tarihi çalışma başlıyor

İHA

Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Üzüm Pazarı restorasyon çalışmaları başlıyor. 16'sı tescilli 110 dükkânın bulunduğu tarihi çarşıda 1 Eylül 2020 Salı günü itibariyle altyapı çalışmaları başlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi üzüm pazarındaki esnafla bir araya geldi. Karşılıklı istişareler sonrasında daha önce belirlenen tarih itibariyle Isparta Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Torosgaz, TEDAŞ ve Türk Telekom aynı anda altyapı çalışmalarına başlıyor. İlk etapta çarşıdaki zemin döşemeleri kaldırılacak ve altyapılar...

Tarihi Üzüm Pazarında tarihi çalışma başlıyor

Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Üzüm Pazarı restorasyon çalışmaları başlıyor. 16’sı tescilli 110 dükkânın bulunduğu tarihi çarşıda 1 Eylül 2020 Salı günü itibariyle altyapı çalışmaları başlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi üzüm pazarındaki esnafla bir araya geldi. Karşılıklı istişareler sonrasında daha önce belirlenen tarih itibariyle Isparta Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Torosgaz, TEDAŞ ve Türk Telekom aynı anda altyapı çalışmalarına başlıyor. İlk etapta çarşıdaki zemin döşemeleri kaldırılacak ve altyapılar yenilenecek.
Çarsı esnafı ilk etapta çalışmaların okulların açılmasının ileri bir tarihe kalması dolayısıyla, restorasyon çalışmalarının da ertelenmesini talep ederken, yaklaşan kış aylarında çalışmalarda zorluklar ve gecikmeler yaşanacağı düşüncesiyle bu fikirden vazgeçerken, çalışmaların 1 Eylül itibariyle başlatılmasını istedi.
Esnaflar, “Sayın başkanım sizleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Esnaflar olarak geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Okulların açılması ertelendi, pandemiden zarar gördük. Az önce bizlere 15 gün daha müsaade etmenizi istemiştik. Ancak açıklamalarınızın ardından çalışmaların hemen başlatılması taraftarıyız. Çalışmaların geceleri de yapılmasını diliyoruz” dediler.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, Telekom, doğalgaz ve elektrik hatları gibi altyapı hizmetleri ile başlayacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, bazı esnaflardan okulların açılmasının ileri bir tarihe kalması dolayısıyla çalışmaların 15 gün ertelenmesi talebi aldıklarını ve bunun üzerine çarşı esnafıyla konuyu istişare etmek istediklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Değerli arkadaşlar siz ne isterseniz onu yapalım. Buradaki altyapı çalışmalarımız bir ay sürecek. Önümüz kış. 5 ayrı kurum buraya girecek ve tüm altyapıyı yapacağız. Sizler ayın 20’sinde girin derseniz onu da yaparız ancak bunun olumsuzluklarını da düşünmemiz gerekiyor” dedi.
Çalışmaların Eylül’ün 20’sine kalması durumunda altyapının kasım ayında tamamlanmış olacağını ve ilk adanın yapımının da 4 ay süreceğini kaydeden Başdeğirmen, “Nasıl bir kış şartı geçireceğiz. Kış ayları sert geçerse yapacağımız inşaat nisan, mayıs, hazirana kalır. Bu da hem esnafımızı, hem belediyemizi ve çalışmaları zora sokar. Siz ne derseniz onu yapacağız, sizin onayınız olmadan çalışma yapmak ta istemeyiz. Ancak süreci de iyi düşünmek durumundayız. Doğruyu bulalım, doğruyu yapalım. Memleketimize bir eser bırakmak için çalışıyoruz. Burada ne esnafımızı, ne de buraya gelen vatandaşlarımızı mağdur edeceğiz. Biz bu işe gönül verdik, gönül koyduk. Sizleri mağdur etmeden bu işleri bitirmek istiyoruz. Bizlere destek verin” dedi.
Başkan Başdeğirmen ve esnaflar yaptıkları karşılıklı istişare sonrasında esnaf çalışmaların belirlenen program dahilinde 1 Eylül itibariyle başlatılmasını istedi. Esnaf, “Başkanım 1 Eylül itibariyle çalışmalar başlasın. Bir an önce bitirilsin. Esnafımızda rahat etsin, biz sizlere destek veriyoruz” dediler.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Bazı esnaf arkadaşlarımızın sezondan dolayı kaygıları var. Okullar açılıncaya kadar çalışmaların ertelenmesini isteyen esnaflarımız oldu. Tabi ki ‘hemen başlayalım’ diyen esnafımız var. Bizlerde belediye olarak bunun hemen başlaması gerektiğini dile getirdik. Çünkü kış sezonu girmeden birçok işi bitirmemiz gerektiğini dile getirdik. 5 ayrı altyapı işlemi yapacak olan kurumlarımız da kendilerini hazırladı. Burada esnafımızla daha önce yaptığımız toplantıda 1 Eylül’de çalışmaların başlayacağını konuşmuştuk ve buna göre diğer kurumlarımızda programlarını yapmıştı. Son olarak geçen cuma günü diğer altyapı hizmeti sunacak olan kurumlarımızla da toplantımızı yapmıştık. Torosgaz, TEDAŞ, Telekom, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri Müdürlüğümüz tüm programlarını yaptı. Esnafımızla istişare ettik ve sonuç olarak 1 Eylül itibariyle çalışmalara başlanması kararına varıldı. Öncelikle altyapı çalışmaları kapsamında yer döşemelerini kaldırmaya başlayacağız” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in esnafla buluşmasına İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

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