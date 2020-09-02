Öğrenciler EBA destek noktaları ile derslerine devam edebilecekler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler EBA destek noktaları ile derslerine devam edebilecekler

İHA

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 81 ilde online olarak gerçekleştirilen EBA eğitim destek merkezleri tanıtım toplantısın ardından açıklama yapan Isparta Milli eğitim Müdürü Ömer Yılmaz Isparta'da EBA destek noktalarının sayısının artıracağını ifade etti.

Öğrenciler EBA destek noktaları ile derslerine devam edebilecekler

– Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla 81 ilde online olarak gerçekleştirilen EBA eğitim destek merkezleri tanıtım toplantısın ardından açıklama yapan Isparta Milli eğitim Müdürü Ömer Yılmaz Isparta'da EBA destek noktalarının sayısının artıracağını ifade etti.
20202021 Eğitim Öğretim yılının uzaktan eğitim ile başlanması ile ilgili okullarda ve Eba eğitim destek merkezleri hakkında Kadir Boylu Orta Okulunda öğretmen ve öğrenciler ile bir arada EBA tanıtım lansmanı ile bilgi veren Isparta Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz “ Bugün milli eğitim bakanımız Ziya Selçuk tarafından 81 ilde EBA destek noktaları açıldı. Bizde Isparta il merkezinde 34 il geneli ilçeler ile birlikte 104 okulumuzda EBA destek noktalarını şimdilik açmış bulunuyoruz. Burada internet erişimi olmayan veya EBA’ya ulaşamayan öğrencilerimizi bu notlarımızda derslerini çok rahatlıkla almasına imkan tanıyacak bir ortam hazırladı. Okullarımız gayet başarılı bir şekilde bu ortamları hazırladılar. Biz mümkün olduğu ölçüde bütün okullarımızda açmayı planlayacağız ancak bu teknolojik olarak da mümkün olmayabilir. Şu andaki 104 rakamının en az iki üç katına çıkmayı hedefleyebiliriz. Uygulamalı olan ve mesleki alan dersleri alan öğrencilerimize ise dersleri mutlaka yüz yüze uygulamalı olarak verilecektir. Diğer sözel dersleri ise EBA üzerinden yapılması planlanıyor. ” dedi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye Başkanı Başdeğirmen’den merhum Prof .Dr. Hasan Gürbüz'e vefa Belediye önündeki parka yeniden Prof. Dr. Hasan Gürbüz ismi verildi
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Başdeğirmen’den merhum Prof .Dr. ...
Başdeğirmen: "Kaçak yapılara asla müsade edilmeyecek "
YEREL HABERLER Başdeğirmen: "Kaçak yapılara asla müsade edilmeyecek ...
80 kilodan 7 kilo yağ çıkıyor kilogramı 400 liradan satılıyor Vali Seymenoğlu, hasat edilen lavantaların yağının çıkarılma sürecini inceledi
YEREL HABERLER 80 kilodan 7 kilo yağ çıkıyor kilogramı 400 liradan ...
Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de ilk bine giren öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Isparta Valisi Seymenoğlu YKS’de ilk bine giren ...
Isparta'da sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Isparta'da sahte içki operasyonu
Isparta Belediyesi, 3 katlı otoparkını güçlendiriyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi, 3 katlı otoparkını güçlendiriyor
Tarihi Üzüm Pazarında tarihi çalışma başlıyor
YEREL HABERLER Tarihi Üzüm Pazarında tarihi çalışma başlıyor
Davraz’da lavanta hasadı
YEREL HABERLER Davraz’da lavanta hasadı
Seleukeia Sidera Antik Kenti kazıları devam ediyor
YEREL HABERLER Seleukeia Sidera Antik Kenti kazıları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X