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Kızıldağ, hastalara 'nefes' oluyor

DHA

Kızıldağ, hastalara 'nefes' oluyor


Nurettin ARKAN/ŞARKİKARAAĞAÇ (Isparta), (DHA) ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki Kızıldağ Milli Parkı, solunum yolu rahatsızlığı bulunan hastaların şifa kaynağı oldu. Parkta yer alan mavi sedir ağaçlarının sağladığı bol oksijen, özellikle KOAH hastalarının 21 günlük kamp dönemi sonunda sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor.
İlçe merkezine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1993 yılında milli park alanı sınırları içine alınan Kızıldağ Milli Parkı'nda 1 otel ile bungalov tarzı konaklama alanları bulunuyor. Kamp yapmak isteyenler için de karavan alanı ve çadırlar için ayrılmış bölümler yer alıyor. Önceki yıllarda sedir ağaçlarının astım hastalarına şifa olduğu iddiası, tıp uzmanları tarafından doğrulandı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akkaya, öğretim üyesi Prof. Dr. Önder Öztürk ve Isparta Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Canan Doğan tarafından Kızıldağ Milli Parkı'nda yapılan 1 yıllık çalışmanın sonucu geçen aylarda kamuoyuna açıklanmıştı. Prof. Dr. Akkaya, hastaların Kızıldağ'a gittiklerini, buradan fayda gördüklerini belirtmeleri üzerine bu çalışmayı yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Önder Öztürk ve Canan Doğan, çalışmadan güzel sonuçlar elde ettiklerini, Kızıldağ'da 15 gün kalan 39 hastanın 12 ay boyunca atak geçirmediğini dile getirdi.
'BURAYA GELİNCE RAHATLIYORUM'
Kızıldağ'a tedavi amaçlı geldiğini, uzun zamandır alerjik astım hastalığı bulunduğunu anlatan Meral Tatar, pandemi döneminde maske kullanmaya başladığı günden bu yana kendisini çok kötü hissettiğini ve soluğu Kızıldağ'da aldığını söyledi. Tatar, "Bugün sekizinci günüm. Geldikten 2 gün sonra hemen etkisini görmeye başladım" diyerek, sağlığının düzelmeye başladığını ifade etti.
Hasan Bulut ise "Ben KOAH hastasıyım. Ciğerlerimde duman var. Burada 21 gün kaldım, ardından köyüme geri döndüm. 2 gün köyde kaldıktan sonra üçüncü gün yine nefes alamadım. Yatamadım, kafamı yere koyamadım. Rahatsızlanınca saat 03.00'te acile gittim. Orada verilen ilaçla biraz rahatladım, şimdi yeniden buraya geldim. Ben köyde nefes alamazken burada rahat nefes aldım" diye konuştu.
'DOKTORUM, GİT ORADA YAŞA, DEDİ'
Yurt dışında yaşadığını, her yıl mutlaka Kızıldağ'a geldiğini belirten Hasan Ali Özkan, "Yurt dışında kalıyorum akciğer fibrozis (akciğer sertleşmesi) hastasıyım. Burada kaldıktan sonra doktoruma gittiğimde bendeki olumlu gelişmeyi görüp 'Git orada yaşa' dedi" diye konuştu. Süleyman Yalvaç ise Kızıldağ'ın sağlığa olumlu etkilerini duymuş olmasına rağmen bu yıla kadar hiç gelmediğini belirterek, "12 gündür buradayım ve rahatım, huzurum oldukça yerinde. Burada rahat rahat nefes alıp verebiliyorum" dedi.
KOAH rahatsızlığı bulunan 75 yaşındaki Kadir Gürbüz de Kızıldağ'da tedavi gören hastalardan birisi olarak halinden memnun olduğunu aktardı. Sağlığında önemli değişimler yaşadığını, merdiveni bile rahatça çıktığını belirten Gürbüz, "Eskiden neredeyse hiç yürüyemiyordum. Gittiğim doktorlar da buraya gelmemizi öneriyor. O nedenle buraya geldim. Benim gibi rahatsızlığı olan herkese de öneriyorum" diye konuştu.
Kızıldağ Milli Parkı, konaklamaların yanında, yöre halkı ile komşu il ve ilçelerden gelen piknikçilere de ev sahipliği yapıyor. Piknik için ayrılan özel bölümde kahvaltıya gelen aileler, geç saatlere kadar burada vakit geçirebiliyor.
İŞLETMELER HİZMET VERİYOR
Milli park sınırları içinde 50 odalı, 120 yatak kapasiteli otel ile bungalov evlerde konaklama imkanı mevcut. Ayrıca özel işletmeden çadır kiralanabiliyor. Kendi çadırını kurmak isteyen ailelere de günlük 40 TL karşılığında yer temin ediliyor.
İşletme sahiplerinden Ali Karaağaçlı, yaz sezonunda özellikle hafta sonları çok sayıda ziyaretçinin akın ettiği Kızıldağ Milli Parkı'nda çadır kiralama, yiyecek ve içecek servisi hizmeti sunduklarını, fiyatların piyasa şartlarına göre uygun olduğunu dile getirdi. Karaağaçlı, "Astım hastalarının 21 günlük kamp sonrası önemli oranda iyileştiği bilimsel olarak kanıtlanmış, oksijen deposu bir alandır. Böylesi önemli bir yer yeterince tanınmıyor. İyi bir tanıtıma ihtiyacı var" dedi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Sarkikaraagaç Nurettin ARKAN
2020-09-03 08:18:51

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