Dededen toruna taksicilik 

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'da, babasından öğrendiği taksiciliği 35 senedir sürdüren Nurettin Zeybek (54), severek yaptığı baba mesleğini şimdi oğlu Adnan Zeybek (30) ile birlikte devam ettiriyor. Emekli olmaya hazırlanan Nurettin Zeybek, mesleğe oğlunun devam edeceğini belirterek, "Ben babamdan aldım, oğlum da mesleğimi benden alacak" dedi.

Isparta'da 1985 yılında babasının yanında taksiciliğe başlayan Nurettin Zeybek, mesleğini uzun yıllar sürdürdü. Tek çocuğu olan oğlu Adnan Zeybek de taksicilik yapmak isteyince Nurettin Zeybek, bu meslekte yetiştirdi. Isparta Kaymakkapı Meydanı'ndaki durakta 35 yıldır taksicilik yapan Nurettin Zeybek, mesleğine 2008 yılında oğlunu da dahil etti. Şimdi baba ve oğlu aynı durakta, farklı taksilerde mesleklerini sürdürüyor. Nurettin Zeybek, yakın zamanda emekli olup, tüm işi oğluna bırakmaya hazırlanıyor.

Nurettin Zeybek, "Uzun yıllardır bu işten ekmek yiyen bir insanım. Mesleğimden çok memnunum. Çoluk çocuğuma ekmeğimi bu işten yedirdim. Arabamı ve evimi bu işten para kazanarak aldım. Mesleğimi çok seviyorum. Baba mesleğim benim. Babam ile Isparta'da uzun yıllar taksicilik yaptık. Ayrıca bunun yanında benden sonra nesil olarak oğluma yetiştirdim. Kendisi de şu an taksicilik yapıyor. Onurla şerefle haysiyetle ve gururla severek bu mesleği yaptık. Ama nesli gençleştirmek lazım artık. Daha eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Biz artık yavaş yavaş oğlumuza devrediyoruz. Ben babamdan aldım, oğlum da mesleğimi benden alacak" dedi.

'ÇOK MUTLUYUM'

Adnan Zeybek ise 2008 yılında taksiciliğe ilk adımı attığında çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamın 2008 yılında kalp krizi geçirmesiyle bu mesleğe atıldım. O yıllarda tek başıma ailemin geçimini sağladım. Babam sağlığına kavuşunca onunla beraber devam ettim. Çok mutluyum. Her zaman alın terimizle para kazandık. Dedemden bu yana gelen taksicilik kültürü var. Dedemin 45 yıllık bir taksicilik geçmişi var. 2008 yılından bu yana onurla ve gururla yürüttüğüm mesleğim hayatımda her zaman en önemli anlarından olmuştur. İyisiyle, kötüsüyle ekmek paramızı kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

