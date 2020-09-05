Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesinde görev yapan aile hekimi Dr. Deniz Akdağ, arkadaşlarıyla kamp için gittiği Pınar Gözü Tabiat Parkı'ndaki çadırında ölü bulundu.Akdağ'ın ölüm nedeni araştırılıyor.

Isparta'da yaşayan ve Aksu ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Deniz Akdağ, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte kamp kurmak için Pınar Gözü Tabiat Parkı'na gitti. Gece yarısı uyumak için çadırına geçen Doktor Akdağ'ı sabah saatlerinde arkadaşları uyandırmak istedi. Akdağ'ın hareketsiz olduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Gelen sağlık görevlileri, Akdağ'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Doktor Deniz Akdağ'ın mide rahatsızlığı olduğu öğrenilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-09-05 15:31:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.