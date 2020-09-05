Isparta'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINDA

Isparta'nın Darıderesi köyünde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Ekiplerin yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2020-09-05 18:08:11



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