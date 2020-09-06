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Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

DHA

Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi


Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da koronavirüs testi pozitif çıkan ve evlerinde karantinada bulunan 42 kişi, ambulanslarla getirildikleri sınav salonlarında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav bitiminde koronavirüs hastaları tekrar ambulansla evlerine bırakıldı.
Isparta'da KPSS'ye başvuru yapan ve kısa bir süre önce koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası evlerinde karantinaya alınan adaylar için özel ekipler oluşturuldu. ÖSYM'ye yaptıkları başvurunun ardından belirlenen 42 koronavirüs hastası, özel kıyafetli sağlık görevlileri eşliğinde ambulansla evlerinden alınıp, sınava girecekleri Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne getirildi. Burada sadece koronavirüslü hastalar için oluşturulan ve özel tedbirlerin alındığı sınıflara alınan hastalar, sınav bitiminde de yine aynı ambulanslarla evlerine bırakıldı. 
Isparta il genelinde 42 koronavirüs hastasının sınava girdiğini söyleyen Sağlık Müdürü Mehmet Karakaya, "ÖSYM il koordinatörlüğünden bize gelen listeye göre hasta olan adayları adreslerinden alarak, ambulanslarla gerekli her türlü tedbir alınarak, sınav merkezi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasına götürdük. Sınavın bitiş saatinden sonra adaylar, bu merkezden alınarak, hiç kimseyle temas ettirilmeden yine adreslerine sorunsuz bir şekilde ulaştırıldı" dedi. 
 DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2020-09-06 15:11:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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