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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hastaneye giderken kazada öldü

DHA

Hastaneye giderken kazada öldü


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitmek için yola çıkan Barış Sun, kullandığı otomobilin evin bahçesine uçması sonucu yaşamını yitirdi. Eşinin yara almadan kurtulduğu kazada, Barış Sun'un direksiyonda kalp krizi geçirmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Kaza, saat 02.30 sıralarında İstanbul Yolu 102'nci Cadde'de meydana geldi. Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gitmek için yola çıkan Barış Sun yönetimindeki 32 DG 199 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki bir evin bahçesine uçtu. Kazadan yara almadan kurtulan Barış Sun'un eşi polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri Barış Sun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Barış Sun'un cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Barış Sun'un direksiyonda kalp krizi geçirmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-09-08 12:41:45

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