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AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte şampiyonuz” “Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine AK Partili belediyeler hizmet ediyor”

İHA

AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte şampiyonuz” “Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine AK Partili belediyeler hizmet ediyor”

Isparta Belediyesini ziyaret eden AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine AK Partili belediyelerin hizmet verdiğini belirterek, “Biz kendi kendimizle yarışıyoruz. Belediyecilikte şampiyonuz” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Isparta Belediyesinin çalışmalarına destek olmak ve yeni projeleri yerinde takip etmek amacıyla Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Ziyarette Özhaseki’ye, AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun ve partililer de eşlik etti.

“Kentleri gezerek başkanlarımıza yardımcı olmak istiyoruz”
Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla şehirleri gezdiklerini ve belediye başkanlarının çalışmalarını inceleyerek, kendilerine yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile sürekli istişare halinde olduklarına değinen Özhaseki, “Değerli başkanımızla seçildiği günden itibaren istişareyi hiç ihmal etmiyoruz. Her geldiğinde uğruyor. Cumhurbaşkanımızla her karşılaştığında Isparta’nın sorunlarını dile getiriyor. Cumhurbaşkanımız da talimatlar vererek üzerine düşeni yapıyor. Seçim öncesi biz bir manifesto yayınladık. Bu manifesto kurallarına bütün Anadolu’da belediyelerimiz riayet ediyorlar mı etmiyorlar mı? Bunları yerinde görmek istiyoruz” dedi.

“Bin 389 belediyeden 796’sını AK Parti yönetiyor”
Türkiye genelinde bin 389 belediye olduğunu ve bunlardan 796’sının AK Parti tarafından yönetildiğine değinen Özhaseki, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine halen AK Partili belediyelerin hizmet etmeye devam ettiğini belirtti. AK Parti’nin 18 yaşında genç bir parti olduğunu kaydeden Özhaseki, “Ama girdiği 4 belediye seçiminde de birinci olmuş bir parti. Aynı genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde 2004, 2019, 2014 ve 2019 seçimlerinde birinci çıkarak adını altın harflerle Türk siyasi tarihine yazdırmıştır. Ortalama yüzde 40 civarında oyumuz var. Son seçimlerde belki biraz kendi içimizde burukluk yaratsa da yüzde 45.4 oyumuz var, birinciyiz. Vatandaş neden bize oy vermeye devam ediyor? Bizler çalışıyoruz, gayret ediyoruz, işimizi severek yapıyoruz. Birçok parti belediyelerde aldığı seçim neticelerinde birkaç yıl geçtikten sonra kendi partisini eksiye düşürür. Bunun tarihte örnekleri vardır. Bir dönem Anavatanlı belediyeler vardı. Neredeyse tüm belediyeleri almışlardı, ama 1989 geldiğinde kaybetmişlerdi. O zaman sol belediyeler gelmişti 1994 seçimlerinde neredeyse tamamında silinmişlerdi. Ama bizim misyonumuza sahip arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımız İstanbul’da olmak üzere Anadolu’da bizler de 1994’de başlayan belediyecilikte kendi partimizi iktidara taşıdık. Sonra da her seçimde birinci olmaya başladık. Sonra sosyal belediyeciliği ekledik. İktidara geldikten sonra marka şehirler oluşturmaya başladık. Şimdi de son dönemde sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle işaret buyurduğu bir konu var; gönül belediyeciliği. Şehirlerimizde projelerin arkasında koşacağız ama bunları yaparken milletimizin gönlünü ve hayır dualarını alarak yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Belediyecilikte şampiyonuz”
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin kendi kendileriyle yarıştıklarını ifade ederek, “Kimse bizi bu konularda zorlamıyor. Karşımızda bir rakip var da bizi zorluyor, onun için yeni sloganlar üretiyor değiliz. Hamdolsun kendi kendimizi yeniyoruz. Belediyecilikte şampiyonuz. Bunu her yerde ilan ediyoruz. Çünkü biz iyi niyetle çalışıyoruz. Belediyeciliğin bir okulu yok. Belediye başkanlarının da bir okulu yok. Karşılıklı danışılarak başarılan bir iş. Eğer kim ki ben bilirim deyip kimseye sormaz, burnunu dikerse onun sonu çok iyi olmaz. Değerli başkanımızı tebrik ediyorum, her konuda istişareye açık. Ben neticesinde başarılı olacağına ve Isparta’da güzel hizmetler yapacağına inanıyorum” diye konuştu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise ziyaretinden dolayı Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ederek, “Isparta’nın gelişmesi ve daha ileriye gidebilmesi için sayın bakanımızla görüşüp, faydalı çalışmalar yapmak istiyoruz” dedi.

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