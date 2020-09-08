AK Parti’li Özhaseki: “Türkiye’de askeri vesayet toprağa gömüldü”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti’li Özhaseki: “Türkiye’de askeri vesayet toprağa gömüldü”

İHA

AK Parti’li Özhaseki: “Türkiye’de askeri vesayet toprağa gömüldü”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Türkiye’de askeri vesayetlerin artık toprağa gömüldüğünü belirterek, “Türkiye’nin belki de en belası buydu. Cenabı Allah yiğit bir lider gönderdi Recep Tayyip Erdoğan, o da bunların canını okudu” dedi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Isparta ziyareti kapsamında partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada partililerle buluşan Özhaseki, 2002 öncesinde batmış bir Türkiye olduğunu belirterek, “AK Parti olarak o günlerde ilk seçimlere girdik, iktidar olduk. Ondan sonra genel ve yerel seçimlerde her seçimin galibi biziz. Bu bir dünya rekorudur. 20 sene boyunca girdiği seçimlerde birinci olan bir partimiz var” dedi.

“Sağlıkta müthiş şekilde başarılıyız”
Geçmiş hükümetlerle kıyaslandığında en başarılı hükümetlerin AK Parti döneminde olduğunu ifade eden Özhaseki, “Cumhuriyet tarihi boyunca bölünmüş yol 6 bin kilometre, biz gelmişiz üzerine 25 bin kilometre daha koymuşuz. Enerjide de başarılıyız. Elektrik ithal ediyorduk şimdi elektrik satıyoruz dışarıya. Sağlıkta müthiş şekilde başarılıyız” diye konuştu.

“Pandemide hem kendimize yettik hem de 150’den fazla ülkeye yardım gönderen ülke olduk”
Daha önceki hükümetler döneminde vatandaşların hastane ve ilaç kuyruklarında beklediklerini kaydeden Özhaseki, “Şimdi dünyada herkesin gıpta ile bahsettiği, parmakla gösterdiği sağlık sistemine kavuştuk. Şehir hastaneleri 5 yıldızlı otel gibi. Avrupa’nın İspanya, İtalya, İngiltere gibi namlı ülkeleri pandemide perişan oldular. Amerika’da bile tanıdıkların söyledikleri şu; eğer bir sigorta sistemine bağlıysanız bakabilirler size, ama değilse pandemiyle mücadelede Covid hastalığı için 3540 bin dolar. Paranız yoksa yüzünüze bakan yok. Bu dönemde biz hem kendimize yettik hem de 150’den fazla ülkeye yardım gönderen ülke olduk. Hükümet etme noktasında geçmiş hükümetlerden daha başarılıyız. İhracat rakamlarımız 180 milyar dolarları buldu. Son dönemde pandemiden dolayı bir daralma var ama toparlayacaktır, merak etmeyin. Pandemi döneminde herkes perişanken biz yine açılışlar yapmaya devam ettik. Bir taraftan hastaneler açılıyor, bir taraftan köprüler yapılıyor, bir taraftan da tüneller ve teknolojik atılımlar yapılıyor” dedi.

“Askeri vesayet denen nesne toprağa gömüldü”
Türkiye’nin başına bela olan bir vesayet rejimi olduğuna değinen Mehmet Özhaseki, “Biz seçeriz, Ankara’ya göndeririz, orada yılanlar, çiyanlar bekliyor, başlarına çorap örmek için. Sizin yüzde 50’lerin üzerinde oy verdiğiniz, milletin iş başına getirdiği Menderes’in ne günahı vardı. 10 yılda bir ihtilaller oldu. Biz seçiyoruz, Ankara’ya gönderiyoruz, tezgahlar kuruluyor, ihtilal ortamı hazırlıyorlardı. Peki başbakanlar, ileri gelen siyasiler bunları bilmiyor muydu? Emin olun hepsi de biliyordu. Derin devlet diye bir şey vardı. Görünüşte anayasal kuruluşlar ama derinlere inmiş yapı bu tezgahı kuruyordu. Son döneme kadar bu böyle devam etti. Bizim dönemimizde muhtıra vermeye kalktılar. Eskiden o muhtıralar olunca seslerini çıkaramayan siyasi liderler varken Allah’a hamdolsun yüzlerine kaldırıp atan, paramparça yırtıp atan ve dimdik duran bir liderimiz var. Askeri vesayet denen nesne de bitti, toprağa gömüldü. Türkiye’nin belki de en belası buydu. Cenabı Allah yiğit bir lider gönderdi Recep Tayyip Erdoğan, o da bunların canını okudu. Özgürlüklerin genişlediği bir Türkiye haline geldik. Kız çocuklar artık üniversite kapısından başındaki örtü yüzünden geri çevrilmiyor” diye konuştu.

Konuşmasının ardından AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partililerle görüş alış verişinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte şampiyonuz” “Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine AK Partili belediyeler hizmet ediyor”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte ...
Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe ...
Hastaneye giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Hastaneye giderken kazada öldü
Karaada'ya Türk bayrağı diken eski başkan o anları anlattı
YEREL HABERLER Karaada'ya Türk bayrağı diken eski başkan o anları ...
Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti Yüksek ateş şikayetiyle evden çıktı, yolda kalp krizi geçirdi Direksiyonun üzerine kapanan adamın kullandığı araç bir evin bahçesine girerek durabildi
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan ...
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Isparta’da aranan 71 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da aranan 71 şahıs yakalandı
Kimliğini evde unuttu, kocası son saniyede imdadına yetişti
YEREL HABERLER Kimliğini evde unuttu, kocası son saniyede imdadına ...
Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi
YEREL HABERLER Isparta'da 42 koronavirüs hastası KPSS'ye girdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X