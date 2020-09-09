Isparta'da kumardan 9 kişiye 11 bin TL ceza

Isparta'ta polis tarafından 17 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda kumar ve fuhuştan yakalanan 9 kişiden 1'i tutuklanırken, zanlılara toplam 11 bin 25 TL idari yaptırım uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 17 Ağustos4 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda “kumar oynanması için yer ve imkân sağlama” suçundan kumar oynayan 9 kişiye toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen bin 300 TL'ye el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 şüpheli adli makamlara sevk edilirken, 2 dernek mühürlendi.

Fuhuşla mücadele kapsamında ise 4 kişiye toplam 10 bin TL idari yaptırım cezası uygulanırken, fuhuş yapılan 2 ev 90 gün süreyle mühürlendi. Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetimlerinde de 6 iş yeri hakkında mevzuata aykırı davrandıkları gerekçesi ile tutanak tanzim edilerek, ilgili makamlara gönderildi.

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