Suriye’nin İdlib bölgesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşını taşıyan uçak, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na indi. Burada şehidin hakim eşi, kızları ve kayınvalidesini alan uçak, Çanakkale’ye hareket etti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde görevli Tuğgeneral Sezgin Erdoğan, kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan’ın cenazesi Hatay’da düzenlenen törenin ardından uçakla Isparta’ya gönderildi. Saat 13.25 sıralarında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na inen uçağı Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, askeri erkan ve şehidin ailesi karşıladı. Isparta Adliyesi’nde hakim olarak görev yapan şehidin eşi Emine Erdoğan ayakta durmakta güçlük çekerken, sağlık görevlileri bir an olsun şehidin eşini yalnız bırakmadı. Şehidin eşi Emine Erdoğan, kızları Eylül ve Elifnaz ile kayınvalidesini alan uçak, şehidin memleketi Çanakkale’ye doğru hareket etti. Şehidin kayınvalidesinin uçağa tekerlekli sandalye ile bindirildiği görüldü. Vali Seymenoğlu da şehidin ailesine uçağa kadar eşlik etti.

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