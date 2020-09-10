Tarihi gar restorasyon bekliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi gar restorasyon bekliyor

DHA

Tarihi gar restorasyon bekliyor


Mehmet ÇINARNurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ/EĞİRDİR (Isparta), (DHA)TÜRKİYE'nin en eski tren garlarından biri olan ve Kurtuluş Savaşı'nda verdiği çok önemli ulaşım ve lojistik destekle Batı Cephesi'nin ayakta kalmasını sağlayan Eğirdir Tren Garı, restorasyon bekliyor.
Eğirdir Gölü başta olmak üzere Göller Yöresi'ndeki göllerin küresel ısınma başta olmak üzere tarımsal vahşi sulama gibi nedenlerle yaşadığı sorunlarla ilgili yaptığı bilimsel çalışmalarla gündeme gelen Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilimsel danışmanı Dr. Erol Kesici, restorasyon bekleyen Eğirdir Tren Garı'na dikkat çekti. 
Dr. Erol Kesici, Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelede lojistik ve ulaşımda çok önemli bir yere sahip olan Eğirdir Tren Garı ve demiryolu hattının, İngilizler tarafından Dinarİzmir bağlantılı olarak 1912 yılında inşa edildiğini söyledi. Diğer tarafta Akşehir-Konya Batı Cephesi Askeri Lojistik Destek Noktası'na bağlantılı olan EğirdirAkşehir hattı olarak düzenlendiğini anlatan Dr. Kesici, Batı Anadolu ile Orta Anadolu arasında çok önemli bir taşıma ve ulaşım merkezi olduğunu kaydetti. 
ATATÜRK TRENLE EĞİRDİR'E GELDİ
Demiryolunun sekiz ayaklı demir köprüsü ile o dönemin mühendislik harikası olduğunu belirten Dr. Kesici, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 6 Mart 1930'daki yurt gezisinde, Afyonkarahisar'da rahatsızlanması sonucu, trenin rotasının göl havası alması için gece yarısı Eğirdir'e yöneltildiğini söyledi. Dr. Kesici, "Atatürk rahat bir gece geçirdikten sonra, sabah vagonun penceresinden gördüğü muhteşem Eğirdir manzarasına hayran kalması, tarihin sayfalarında yer almıştır. Her 6 Mart'ta Atatürk'ün Eğirdir'e gelişi kutlanmaktadır" dedi. 
'KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA DA BÜYÜK ÖNEM TAŞIMIŞ'
2001 yılında tren seferlerinin durdurulmasından sonra atıl duruma gelen tarihi tren garının müze haline getirilerek yaşatılmasını istedi. Dr. Kesici, "Eğirdir Tren Garı lojistik bir öneme sahip garlardan biriydi. Batı Ege ile İç Anadolu Bölgesi arasında ticari faaliyetlerin yürütülmesinin yanında, ulusal Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük önem taşımış, asker ve silah sevkiyatında etkin bir rol oynamıştır. İlerleyen yıllarda burada bulunan Dağ Komando Okul Komutanlığı'nda vatani görevini yapan askerlerimizin de sevkleri bu gar vasıtasıyla yapılmıştır" diye konuştu.
'BU DEĞER YAŞATILMALI'
Tren seferlerinin kaldırılması sonucu 2001 yılından bu yana bu tren garının artık çalışmaz duruma geldiğini anlatan Dr. Erol Kesici, şöyle devam etti:
"Geçen yıllarda Doğu Ekspresi'nde olduğu gibi Güller Ekspresi projesi ortaya konmuştu. İzmir'den hareket eden tren Denizli, Burdur Sagalossos, Keçiborlu lavanta bahçeleri, Isparta merkez, Eğirdir ilçesi, Yalvaç Pisidia Antiokheia ve Sütçüler hattında yolcularını ağırlayacaktı. Bu proje uygulamaya konulamadı"
'ÇOCUKLUĞUM BU GARDA GEÇTİ'
Babası devlet demiryolları çalışanı olduğu için çocukluk yıllarını garda geçiren Ramazan Özpınar, Eğirdir Tren Garı'nın geçmiş yıllarını özlediğini belirterek, şöyle konuştu:
"1985 yılında babamın buraya DDY memuru olarak gelmesinden sonra benim çocukluğum, gençliğim buralarda geçti. Sonrasında buradan kopamadım hemen garın yakınlarında bir ev sahibi olduk. Buranın bu hali beni her zaman için üzmüştür. Eğirdir'in en güzel yerlerinden birisi buraya sahip çıkılması en büyük dileğimizdir. Sakin ve güzel bir yer restore edildiği takdirde önemli bir değer kazanılacaktır."
'BURASI PLAJIN CİĞERİ'
32 yıldır Eğirdir Tren Garı'nın bulunduğu İstasyon Mahallesi'nde oturan Ali İhsan Aksüt garın durumuna baktıkça içinin acıdığını belirterek, "Buranın kamuya açılmasını istemiyoruz. Bu plajın ciğeri burası. Onun için yetkililerden ricamız temizliğinin, bakımının yapılması, içeride bulunan idari binaların yapılması ve eski düzenine gelmesi" dedi.
'TURİZME KAZANDIRILSIN'
Altınkum Mahallesi Muhtarı Yılmaz Gül, yıllardır atıl durumda bekleyen tesisin bir an önce düzenlenip turizme kazandırılması gerektiğini belirtti. Muhtar Gül, "Isparta'ya kadar rayların döşenmesi ve tren seferlerine başlanması en büyük dileğimiz. Burada plajın olması nedeniyle ilk gelen buraya geliyor. O yüzden burasının düzenli olması ve güzel görünmesini istiyoruz" diye konuştu.
BELEDİYE DEVRALDI
Öte yandan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün Eğirdir Tren Garı'nı bir süre önce Eğirdir Belediyesi'ne devrettiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Isparta / Eğirdir Mehmet ÇINARNurettin ARKANAli ÇEVİKBAŞ
2020-09-10 09:23:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu (2)
YEREL HABERLER Tunceli'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu ...
Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
YEREL HABERLER Görevi başında rahatsızlanan uzman çavuş şehit oldu
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşını taşıyan uçak Isparta’dan uğurlandı Isparta'dan şehidin hakim eşi, kızları ve kayınvalidesini alan uçak, Çanakkale’ye hareket etti
YEREL HABERLER Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın naaşını taşıyan ...
Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
YEREL HABERLER Isparta'ya şehit ateşi düştü (2)
Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta’daki hakim eşine acı haber verildi
YEREL HABERLER Şehit Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın Isparta’daki hakim ...
Isparta'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Isparta'ya şehit ateşi düştü
Isparta'da kumardan 9 kişiye 11 bin TL ceza
YEREL HABERLER Isparta'da kumardan 9 kişiye 11 bin TL ceza
Isparta’da otobüsteki bir yolcunun çantasında uyuşturucu zulası ele geçirildi
YEREL HABERLER Isparta’da otobüsteki bir yolcunun çantasında ...
AK Parti’li Özhaseki: “Türkiye’de askeri vesayet toprağa gömüldü”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Türkiye’de askeri vesayet ...
AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte şampiyonuz” “Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 57’sine AK Partili belediyeler hizmet ediyor”
YEREL HABERLER AK Parti’li Özhaseki: “Belediyecilikte ...
Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Isparta Anadolu Lisesi, 3 Erasmus projesiyle hibe ...
Hastaneye giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Hastaneye giderken kazada öldü
Karaada'ya Türk bayrağı diken eski başkan o anları anlattı
YEREL HABERLER Karaada'ya Türk bayrağı diken eski başkan o anları ...
Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan sürücü hayatını kaybetti Yüksek ateş şikayetiyle evden çıktı, yolda kalp krizi geçirdi Direksiyonun üzerine kapanan adamın kullandığı araç bir evin bahçesine girerek durabildi
YEREL HABERLER Direksiyon başında kalp krizi geçirip yoldan çıkan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X