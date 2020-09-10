Şehit Hüseyin Çatal, son yolculuğuna uğurlandı



Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)TUNCELİ'de kalp krizi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal (30), memleketi Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.

Tunceli Alacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çatal, dün hidrofor arızasını gidermek için gittiği Gökçek Jandarma Karakol Komutanlığı'nda

kalp krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çatal, helikopter ile Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Çatal'ın naaşı dün gece Tunceli'de düzenlenen törenin ardından uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Bu sabah helallik alınması için babaevinin önüne götürülen şehit için Hükümet Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene Vali Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Konya İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Isparta İl Jandarma Komutanı Kıdemlü Albay Sabri Küyük, Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat Parlak, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile baba Cengiz Çatal, anne Fatma Çatal, kardeşleri Cansu ve Gülnur Çatal ile vatandaşlar katıldı. Sık sık koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe uyarısında bulunulan törende, acılı aile gözyaşlarına boğuldu.

Bekar olan ve 2015 yılından bu yana TSK'da görev yapan Şehit Hüseyin Çatal'ın naaşı, İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Gümüş Ovası mevkisindeki Yukarı Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞNurettin ARKAN

2020-09-10 14:50:27



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