Engelli kızını döverken görüntülenen babanın komşuları konuştu: “Büyük kızını daha önce de döverek hastanelik etti” “Çocukları kurtardığımız için mutluyuz”

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Isparta’da 3 zihinsel engelli çocuğundan büyük olanı döverken cep telefonu ile görüntülenen A.A.’nın komşuları, çocuklara şiddet olayının daha önce de yaşandığını belirtti. Mahalle sakinlerinden Hüseyin Ersoy, A.A.’nın darp ettiği görüntülenen kızını daha önce de döverek hastanelik ettiğini iddia etti.

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