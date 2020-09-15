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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta Belediyesi, bugüne kadar 100 vatandaşa akülü araç hediye etti

İHA

Isparta Belediyesi yürüme engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları akülü araçların dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar yürüme engelli 100 vatandaşa akülü araçları dağıtılırken, talep halinde evlerinin girişlerinde hatta ev içlerinde odalar arası geçişlerin dahi düzenlenmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve engellerin kaldırılması noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda yürüme engelli vatandaşlara bugüne kadar dört partide 100 adet akülü araç dağıtımı...

Isparta Belediyesi, bugüne kadar 100 vatandaşa akülü araç hediye etti

Isparta Belediyesi yürüme engelli vatandaşların ihtiyaç duydukları akülü araçların dağıtımını sürdürüyor. Bu kapsamda bugüne kadar yürüme engelli 100 vatandaşa akülü araçları dağıtılırken, talep halinde evlerinin girişlerinde hatta ev içlerinde odalar arası geçişlerin dahi düzenlenmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, engelli vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını ve engellerin kaldırılması noktasında çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda yürüme engelli vatandaşlara bugüne kadar dört partide 100 adet akülü araç dağıtımı gerçekleştirildi. Son olarak ikisi köylerde olmak üzere 14 akülü aracın daha dağıtımı yapıldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte katıldığı akülü araç dağıtımında yaptığı açıklamada nerede bir engel varsa onu düzeltmek için belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını dile getirdi. Bugüne kadar yaklaşık 100 akülü aracın yürüme engelli vatandaşlara ulaştırıldığını aktaran Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Amacımız yürüme engelli tüm vatandaşlarımıza akülü araçlarını teslim edebilmek” dedi.
‘Şunun bilincindeyiz ki, hepimiz bir engelli adayıyız’ diyen Başkan Başdeğirmen, “Şuradan çıktıktan sonra başımıza ne geleceğini bilemiyoruz. Engellilerimizin engellerini kaldırdığımız sürece daha rahat hareket edebilmelerini ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız bu güzel çocuklarımızın, kardeşlerimizin, abilerimizin rahat bir şekilde varacakları yerlere ulaşabilmelerini sağlamaktır” görüşlerinde bulundu.
Tedavi olabilecek engelli vatandaşların tedavilerini yaptırmak için çalışacaklarını dile getiren Başdeğirmen, “Hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hiç görülmediği kadar engelli kardeşlerimize çok önem veriyor. Her türlü maddi manevi desteği yanında. Bizde Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde giderek engellilerimizin hem evdeki, hem dışarıdaki ihtiyaçlarını karşılamak için meclis üyelerimizle, personelimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Hayırsever vatandaşlar tarafından da engelli vatandaşlara dağıtılmak üzere belediyeye araç bağışında bulunulduğunu kaydeden Başdeğirmen, “Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Şu ana kadar yaklaşık 100 engelli vatandaşımızın araçlarını teslim ettik. Bundan sonra da teslim etmeye devam edeceğiz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı belirliyor ve akülü araçlarını teslim ediyoruz. Gelemeyen vatandaşlarımızın araçlarını köylerine kadar ulaştırıyoruz. Dün iki köyümüzdeki vatandaşlarımıza araçlarını teslim ettik, çok mutlu oldular” dedi.
Belediye olarak engelli vatandaşların yürüdüğü yollardaki aksaklıklar varsa onları da tamir ettiklerini dile getiren Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bize talep gelmesi halinde engelli vatandaşlarımızın evlerinin giriş, çıkışlarında, hatta ev içlerinde odalar arası geçişlerinde dahi sorun varsa onları da düzeltiyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızı bizlere bildirin” diye konuştu.
Dağıtılan akülü engelli araçlarının hayırlı olmasını ve engelli vatandaşların hayatlarının daha da kolaylaşması dileklerinde bulunan Başdeğirmen, “Pandemi dolayısıyla sizlerden ricamız maskesiz çıkmayın, mesafeyi koruyalım ve temizliğe dikkat edelim. Maske teminine ihtiyaç varsa onları da temin edelim. Belediyem adında, meclis üyelerim ve hayırseverlerimiz adına sizlere hayırlı, sağlıklı günler diliyorum” ifadesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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