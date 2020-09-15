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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı

DHA

Ölümlü kaza sonrası kaçan sürücü yakalandı


Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın ardından kaçan sürücü saklandığı evde yakalandı.
Kaza, pazar günü saat 07.30 sıralarında IspartaAntalya karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Ters yöne giren M.T. yönetimindeki 07 YV 427 plakalı otomobille Hatice Özkan yönetimindeki 32 HE 405 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Hatice Özkan ile ters yönden gelen araçtaki Hasan Gencer, M.C.G. ve B.Y. yaralandı. Kazaya neden olan M.T. ise kaçtı. 
Yaralılar çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Isparta Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hasan Gencer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T.'yi dün Isparta'da saklandığı evde yakalayarak gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ
2020-09-15 15:10:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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