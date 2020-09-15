Isparta’da bir köy karantinaya alındı

Isparta’da merkeze bağlı Küçükhacılar köyü, Covid19 vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu, merkeze bağlı bin 118 nüfuslu Küçükhacılar köyünde Kovid19 vakalarının ve temaslılarının çok fazla olması nedeniyle Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda köyün 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verildi. Konuyla ilgili İl Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlimiz Merkeze bağlı 118 nüfuslu Küçükhacılar Köyü’nde Kovid19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle, (Covid19) enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, Isparta Merkez Küçükhacılar köyünün 15 Eylül 2020 tarihi saat 17.00 itibariyle 29 Eylül 2020 tarihi saat 17.00' e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına karar verilmiştir” denildi.

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